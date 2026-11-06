José Mourinho revela qué desea para Cristiano Ronaldo tras su adiós a Portugal: “Que sea distinto”. Foot: X/@kooora
José Mourinho revela qué desea para Cristiano Ronaldo tras su adiós a Portugal: “Que sea distinto”. Foot: X/@kooora
Por Redacción EC

El entrenador portugués José Mourinho se pronunció sobre la decisión de Cristiano Ronaldo de retirarse de la selección de Portugal y expresó un deseo especial para el futuro de su compatriota: espera que el final de su carrera como futbolista sea distinto a la despedida que tuvo del equipo nacional.

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