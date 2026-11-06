El entrenador portugués José Mourinho se pronunció sobre la decisión de Cristiano Ronaldo de retirarse de la selección de Portugal y expresó un deseo especial para el futuro de su compatriota: espera que el final de su carrera como futbolista sea distinto a la despedida que tuvo del equipo nacional.

El técnico del Real Madrid abordó el tema durante la rueda de prensa de este viernes, previa al partido frente al Valencia por la Liga española. En sus declaraciones, recogidas por el diario AS, manifestó que respeta la decisión del delantero del Al-Nassr, aunque recordó que todavía tiene objetivos por cumplir en el fútbol.

“Hay que respetar su decisión, y yo la respeto. Pero no ha terminado su carrera futbolística, y quien lo conoce sabe que tiene objetivos que todavía busca alcanzar en su trayectoria”, señaló Mourinho.

El deseo de Mourinho para el último adiós de Cristiano Ronaldo

El entrenador portugués también dejó en claro qué espera para el momento en que Ronaldo decida poner fin definitivamente a su trayectoria como jugador. Mourinho desea que esa despedida tenga un contexto diferente al de su salida de la selección portuguesa.

“Lo único que deseo es que el momento de su retirada como jugador sea distinto a su despedida de ayer”, añadió.

مورينيو يوجّه رسالة مؤثرة لرونالدو بعد اعتزاله الدولي!🥹 https://t.co/YQ1vcHSV2R — Kooora (@kooora) November 6, 2026

Las palabras del técnico llegan después de que Cristiano Ronaldo anunciara su retiro del fútbol internacional, poniendo fin a una etapa de 23 años con Portugal, selección con la que consiguió importantes títulos y estableció numerosos récords.

Mourinho también fue consultado sobre la posibilidad de que el delantero portugués continúe vinculado al fútbol desde el banquillo cuando termine su etapa como jugador.

Sin embargo, el entrenador evitó adelantarse a ese escenario y consideró que todavía es pronto para hablar sobre el futuro profesional de Ronaldo.

Repasa los 10 momentos más importantes de Cristiano Ronaldo con Portugal: títulos, récords, goles y participaciones mundialistas. Foto: Composición EC

“No sé qué decir. Todavía es pronto para hablar de eso”, respondió.

Por ahora, Cristiano Ronaldo continúa su carrera en el Al-Nassr y, como recordó Mourinho, todavía tiene objetivos deportivos pendientes antes de pensar en una despedida definitiva del fútbol.

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