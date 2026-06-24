A sus 39 años, Lionel Messi parece seguir librando una batalla silenciosa contra el paso del tiempo. Mientras el mundo del fútbol esperaba imágenes de festejos, tortas o celebraciones por su cumpleaños, el capitán argentino volvió a demostrar que su verdadera fiesta sigue estando dentro de una cancha. O, en este caso, dentro de un gimnasio.

Desde la concentración de la Selección Argentina en Kansas, donde la Albiceleste afronta el Mundial 2026, el rosarino compartió un breve video en sus redes sociales que rápidamente captó la atención de millones de personas. Sin mensajes emotivos ni referencias a la fecha especial, las imágenes mostraron a Messi inmerso en una intensa rutina de entrenamiento, trabajando fuerza, movilidad y preparación muscular como si se tratara de un día cualquiera.

La publicación adquirió todavía más relevancia porque llegó apenas unas horas después de su brillante actuación frente a Austria, encuentro en el que fue la gran figura y volvió a escribir una página dorada en la historia de las Copas del Mundo. Lejos de relajarse tras otra noche consagratoria, el ocho veces ganador del Balón de Oro dejó en claro que su obsesión competitiva continúa intacta.

Como suele ocurrir con cada publicación del astro, las reacciones no tardaron en multiplicarse. Sin embargo, entre miles de mensajes hubo uno que acaparó buena parte de la atención de los aficionados: Antonela Roccuzzo respondió con un emoji de una cara enamorada. Un gesto sencillo, pero suficiente para desatar una ola de comentarios y confirmar, una vez más, la complicidad que mantiene cautivados a millones de seguidores alrededor del planeta.

El emotivo mensaje de Antonella en la publicación de Messi.

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