Por Redacción EC

A sus 39 años, Lionel Messi parece seguir librando una batalla silenciosa contra el paso del tiempo. Mientras el mundo del fútbol esperaba imágenes de festejos, tortas o celebraciones por su cumpleaños, el capitán argentino volvió a demostrar que su verdadera fiesta sigue estando dentro de una cancha. O, en este caso, dentro de un gimnasio.