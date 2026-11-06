Boca Juniors tendría preparada una indumentaria especial para disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. El equipo argentino utilizaría su camiseta titular y el pantalón amarillo, una combinación que despierta recuerdos entre sus hinchas porque fue la misma que lució en la final de la Copa Libertadores de 2007, cuando conquistó su último título continental.

La posibilidad surgió a partir de una publicación de la Conmebol en su página oficial. En la imagen aparece Leandro Paredes vestido para el partido, una señal que los aficionados del Xeneize interpretaron como una pista sobre la equipación que utilizaría el equipo en la definición del 21 de noviembre, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Boca buscaría repetir una cábala de 2007 en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. Foto: Conmebol

La combinación de camiseta titular y short amarillo no pasó inadvertida entre los hinchas de Boca. En redes sociales, muchos relacionaron esta indumentaria con una de las noches más importantes de la historia reciente del club: la final de la Copa Libertadores 2007.

En aquella edición, el conjunto argentino se enfrentó a Gremio de Porto Alegre y se impuso por un contundente marcador global de 5-0. Juan Román Riquelme fue la gran figura de la serie y anotó dos goles en el partido de vuelta, disputado en Brasil.

Aquella consagración significó la última Copa Libertadores conquistada por Boca Juniors y quedó marcada como una de las grandes actuaciones internacionales del equipo. Ahora, la posible elección del pantalón amarillo para la final de la Sudamericana reavivó ese recuerdo entre sus seguidores.

⚠️🇦🇷 BOCA JUGARÁ LA FINAL DE LA SUDAMERICANA CON CAMISETA TITULAR Y PANTALÓN AMARILLO. Sí, como en la final de la Libertadores 2007 vs Gremio. [@marcosbonocore] https://t.co/RqWo19iWEB — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 6, 2026

Boca busca otro título internacional ante Atlético Mineiro

El Xeneize tendrá como rival a Atlético Mineiro en la definición de la Copa Sudamericana, prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla. La imagen difundida por la Conmebol alimentó la expectativa sobre la vestimenta del equipo argentino, aunque la combinación todavía debe ser confirmada oficialmente.

La referencia a 2007 añade un componente simbólico a la previa de una final en la que Boca buscará volver a levantar un trofeo continental. Para sus hinchas, el posible regreso del pantalón amarillo representa mucho más que una elección de uniforme: es un recuerdo de la última vez que el club alcanzó la cima de América.

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