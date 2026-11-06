¿Una señal de campeón? Boca usaría la camiseta titular y el short amarillo en la final ante Atlético Mineiro. Foto: TyC Sports
¿Una señal de campeón? Boca usaría la camiseta titular y el short amarillo en la final ante Atlético Mineiro. Foto: TyC Sports
Por Redacción EC

Boca Juniors tendría preparada una indumentaria especial para disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. El equipo argentino utilizaría su camiseta titular y el pantalón amarillo, una combinación que despierta recuerdos entre sus hinchas porque fue la misma que lució en la final de la Copa Libertadores de 2007, cuando conquistó su último título continental.

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