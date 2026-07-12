Por Miguel Villegas

Eliminado Cristiano, acabado Neymar y cuarentón Messi, el Mundial 2026 traza un punto rojo en la línea del tiempo del fútbol contemporáneo, que busca cracks como los piratas tesoros: se acaba una era, quizá la primera en la que los laboratorios intervinieron a profundidad en los cuerpos de los mejores. Los ensamblaron para que su piel sea armadura, las vitaminas sirvieron para romper todos los récords goleadores y la crioterapia evitó jubilaciones prematuras.

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