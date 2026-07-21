Lionel Messi volvió a Rosario junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos para pasar unos días en familia tras perder la final del Mundial 2026 con Argentina. El capitán de la Albiceleste aterrizó este martes 21 cerca de las 6:30 a.m. (hora de Buenos Aires) en un vuelo privado desde Miami, según confirmó la prensa local.

Las imágenes de su llegada fueron difundidas por ESPN. En ellas, se puede observar a Messi y su familia trasladándose en una camioneta oscura a su residencia ubicada en Funes, una localidad privada en la que suele hospedarse cada vez que visita su natal Rosario.

Messi no fue parte del grupo de seleccionados argentinos, encabezados por Lionel Scaloni, que volvieron el pasado lunes 20 a Buenos Aires tras disputar la final de la Copa del Mundo. Sus compañeros fueron recibidos con aplausos, cánticos y banderas por los hinchas que esperaron su regreso para agradecerles por el torneo que hicieron.

🚨 #AHORA - Lionel Messi ya está en Rosario y así llegó a su casa en Funes tras finalizar la Copa del Mundo.



📺 #SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/oJSgrHKmE7 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 21, 2026

Tras ello, los seleccionados tomaron rumbos distintos para pasar algunos de vacaciones o reincorporarse a sus respectivos clubes. Messi, por su parte, decidió regresar a Rosario para estar en familia. Además, su retorno coincide con el delicado estado de salud de su padre, Jorge Messi, quien se encuentra bajo seguimiento médico.

Como se sabe, Messi puso fin a su etapa en los mundiales tras haber logrado el subcampeonato con Argentina en esta edición. El capitán argentino disputó seis Copas del Mundo y se coronó con el máximo galardón en Qatar 2022. Hoy, su presente está puesto en Inter Miami y en disfrutar sus últimos años en el fútbol.

SOBRE EL AUTOR