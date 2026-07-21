El discreto regreso de Messi a Rosario: evitó a los hinchas tras perder la final del Mundial 2026. (Foto: AFP)
El discreto regreso de Messi a Rosario: evitó a los hinchas tras perder la final del Mundial 2026. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Lionel Messi volvió a Rosario junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos para pasar unos días en familia tras perder la final del Mundial 2026 con Argentina. El capitán de la Albiceleste aterrizó este martes 21 cerca de las 6:30 a.m. (hora de Buenos Aires) en un vuelo privado desde Miami, según confirmó la prensa local.

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