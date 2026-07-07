¿El efecto Balogun? Francia pide anular sanciones a sus jugadores; Inglaterra va por el mismo camino. (Foto: Getty Images)
¿El efecto Balogun? Francia pide anular sanciones a sus jugadores; Inglaterra va por el mismo camino. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

La decisión de la FIFA de suspender la sanción a Folarin Balogun trajo consecuencias en el Mundial 2026. Ahora fue la Federación Francesa de Fútbol (FFF) la que decidió presentar un recurso para dejar sin efecto las tarjetas amarillas recibidas por Michael Olise, Manu Koné y Bradley Barcola durante el triunfo sobre Paraguay en los octavos de final.

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