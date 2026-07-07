La decisión de la FIFA de suspender la sanción a Folarin Balogun trajo consecuencias en el Mundial 2026. Ahora fue la Federación Francesa de Fútbol (FFF) la que decidió presentar un recurso para dejar sin efecto las tarjetas amarillas recibidas por Michael Olise, Manu Koné y Bradley Barcola durante el triunfo sobre Paraguay en los octavos de final.

El encargado de confirmar la medida fue Guy Stephan, asistente técnico de Didier Deschamps, quien explicó que la apelación incluye las tres amonestaciones. “Sí, la FFF ha recurrido. Sobre esa tarjeta y también sobre las otras dos”, reveló el integrante del cuerpo técnico francés.

La controversia se originó después de que el Comité Disciplinario de la FIFA suspendiera por un año la sanción automática impuesta a Balogun, expulsado frente a Bosnia y Herzegovina. El organismo justificó la medida mediante la aplicación del artículo 27 del Código Disciplinario, lo que permitió al delantero estadounidense disputar el encuentro de octavos de final frente a Bélgica.

COMMUNIQUÉ DE LA FFF :



Les propos racistes de la Sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla visant Kylian Mbappé sont totalement abjects et inacceptables. Comment peut-on tenir un tel discours ? Ces propos sont délictueux et condamnables. Ils doivent être poursuivis ici comme… pic.twitter.com/AMVDvfrrYD — FFF (@FFF) July 6, 2026

Inglaterra va por el mismo camino

En Inglaterra también evalúa tomoar medidas. La Asociación Inglesa de Fútbol estudia recurrir la suspensión de Jarell Quansah, quien fue expulsado en el partido contra México por los octavos de final.

Al respecto, el técnico Thomas Tuchel ironizó sobre la posibilidad de pedir ayuda al presidente Donald Trump, quien intervino públicamente en el caso Balogun. “Quizá. Sería un buen comienzo”, comentó en conferencia de prensa tras ese partido.

Tuchel expresó su preocupación por el precedente que se ha creado con Balogun. “La pregunta es dónde empieza y dónde termina esto. ¿Ahora podemos recurrir cualquier tarjeta? ¿Quién decide si una roja realmente lo es o no? No tengo la respuesta”, afirmó el seleccionador inglés.

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