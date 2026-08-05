José Mourinho apuesta por la unión del grupo con una medida fuera de la cancha. Foto: @benfeerr
José Mourinho apuesta por la unión del grupo con una medida fuera de la cancha. Foto: @benfeerr
Por Redacción EC

José Mourinho vuelve a ser protagonista, aunque esta vez no por una decisión táctica, sino por una medida enfocada en fortalecer la convivencia dentro del plantel del Real Madrid.