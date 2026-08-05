José Mourinho vuelve a ser protagonista, aunque esta vez no por una decisión táctica, sino por una medida enfocada en fortalecer la convivencia dentro del plantel del Real Madrid.

El entrenador portugués pidió que todos los jugadores y los integrantes del cuerpo técnico permanezcan juntos después de cada entrenamiento para compartir el almuerzo, una iniciativa que ya genera comentarios entre los hinchas madridistas.

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La prioridad de Mourinho: construir un grupo unido

Más allá del trabajo en el campo, Mourinho considera que la convivencia diaria es clave para consolidar un equipo competitivo.

Por ello, solicitó que, tras finalizar cada sesión de entrenamiento, los futbolistas del Real Madrid no abandonen inmediatamente las instalaciones, sino que compartan el almuerzo con el resto del plantel y el cuerpo técnico.

L’effet Mourinho.



C’est lui qui a demandé à ses joueurs de toujours rester manger ensemble à Valdebebas.



Il cherche à créer un groupe véritablement uni, où tous les joueurs et les membres du staff sont impliqués et avancent dans la même dynamique.

@benfeerr pic.twitter.com/um0vFroPrg — José Mourinho Show (@Jmshow10) August 5, 2026

El objetivo es fortalecer los vínculos personales y fomentar un ambiente de confianza entre todos los integrantes del equipo.

La iniciativa busca que no solo los jugadores participen de estos encuentros, sino también todos los miembros del cuerpo técnico y del staff. La intención del entrenador es que el grupo avance bajo una misma dinámica y que la comunicación fluya tanto dentro como fuera del terreno de juego.

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