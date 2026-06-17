Por Redacción EC

El contundente triunfo de Argentina sobre Argelia en su estreno en el Mundial 2026 no solo provocó celebraciones en suelo estadounidense. A más de 17.000 kilómetros de distancia, en Bangladesh, miles de aficionados vivieron la goleada como si se tratara de un partido disputado en casa. El triplete de Lionel Messi desató una auténtica fiesta en las instalaciones de la Daffodil International University, donde estudiantes y seguidores de la Albiceleste se reunieron para seguir el encuentro.