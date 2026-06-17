El contundente triunfo de Argentina sobre Argelia en su estreno en el Mundial 2026 no solo provocó celebraciones en suelo estadounidense. A más de 17.000 kilómetros de distancia, en Bangladesh, miles de aficionados vivieron la goleada como si se tratara de un partido disputado en casa. El triplete de Lionel Messi desató una auténtica fiesta en las instalaciones de la Daffodil International University, donde estudiantes y seguidores de la Albiceleste se reunieron para seguir el encuentro.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron una multitud ocupando pasillos, patios y espacios abiertos del campus universitario. Banderas argentinas, camisetas con el nombre de Messi y cánticos de apoyo acompañaron una celebración que fue creciendo con cada gol del capitán albiceleste. El ambiente reflejó una vez más la enorme popularidad que la selección argentina ha construido en distintas regiones del mundo, especialmente en el sur de Asia.

La figura de la leyenda argentina volvió a ocupar un lugar central en la jornada. Cada una de sus anotaciones fue recibida con una explosión de alegría por parte de los asistentes, quienes siguieron el partido con una pasión que sorprendió a muchos usuarios en internet. Para numerosos jóvenes bangladesíes, el astro rosarino representa mucho más que un futbolista: es un símbolo capaz de generar una conexión emocional que trasciende fronteras, idiomas y culturas.

ASÍ SE FESTEJA EN BANGLADESH.



QUÉ LOCURA. 🤯🇧🇩🇦🇷 pic.twitter.com/2PEHbStv95 — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 17, 2026

Mientras Argentina daba su primer paso en la Copa del Mundo con una actuación convincente, en Bangladesh se escribía una historia paralela de fervor y admiración. La celebración en la Daffodil International University volvió a demostrar que el alcance de la Albiceleste y de Messi supera ampliamente los límites geográficos, convirtiendo cada victoria en un acontecimiento global que moviliza a millones de personas alrededor del planeta.

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