La conferencia de prensa de la Selección argentina antes del partido frente a Jordania por el cierre del Grupo J dejó uno de los momentos más emotivos del Mundial 2026. El protagonista fue Enrique Macaya Márquez, la histórica voz del periodismo deportivo argentino, quien recibió una ovación al ingresar a la sala de prensa del Dallas Stadium. El periodista de 91 años, que está cubriendo su 18° Copa del Mundo, apareció por primera vez en las conferencias desde el inicio del torneo y fue recibido con aplausos por los presentes.

Cuando llegó su turno de preguntar, Macaya consultó a Lionel Scaloni sobre la presencia de Lionel Messi en el último partido de la fase de grupos y si ya tenía definido el equipo titular.

La conferencia de Scaloni tuvo un invitado especial: Enrique Macaya Márquez y un emotivo abrazo. Foto: @DSportsAR

“Enrique, un placer que me haga la pregunta. Un placer verlo acá. Gracias a usted por venir. Creo que ahora estábamos hablando de cuántos mundiales lleva: 18. Increíble. La verdad que es un placer poder responder una pregunta, sobre todo porque hemos vivido un montón de tiempo”, dijo Scaloni

“Yo cuando jugaba en Argentina no paraba de verlo y cada vez que hablaba, para nosotros, los que convivimos en esa época, era una eminencia y sigue siéndolo”, agregó.

La revelación de Scaloni sobre Lionel Messi

En medio de las sonrisas y la emoción del momento, el entrenador decidió responder una pregunta que, según admitió, quizás habría evitado en otra circunstancia. “Así que le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero la contesto porque es usted. Si no, por ahí la esquivaría”.

La respuesta provocó una sonrisa en Macaya, quien replicó: “Con eso me basta, que me contesta porque soy yo, me basta”.

Scaloni cerró el intercambio con otra muestra de cariño:

“Quédese tranquilo, que contesto porque es usted y creo que se lo merece, sinceramente. La del equipo me la guardo. Pero la de Leo se lo digo. Va a arrancar después y el equipo lo tengo confirmado. Pero lo vamos a decir mañana, Enrique. Así que muchas gracias por preguntar y que disfrute del Mundial”.

Una vez terminada la conferencia, Scaloni se acercó hasta el lugar donde estaba sentado Macaya Márquez y ambos se fundieron en un abrazo que fue aplaudido por los presentes y rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

"LEO VA AL BANCO, LA CONTESTO PORQUE ES USTED" 🇦🇷



🔟 La respuesta de Lionel Scaloni ante la pregunta de Enrique Macaya Márquez en la previa del partido de Argentina ante Jordania.#PuedePasar #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/7jYOzvpaBT — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) June 26, 2026

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