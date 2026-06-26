Lionel Scaloni y Enrique Macaya Márquez en la conferencia de prensa que se realizó en Dallas por el Mundial 2026. Foto: Selección de Argentina
Lionel Scaloni y Enrique Macaya Márquez en la conferencia de prensa que se realizó en Dallas por el Mundial 2026. Foto: Selección de Argentina
Por Redacción EC

La conferencia de prensa de la Selección argentina antes del partido frente a Jordania por el cierre del Grupo J dejó uno de los momentos más emotivos del Mundial 2026. El protagonista fue Enrique Macaya Márquez, la histórica voz del periodismo deportivo argentino, quien recibió una ovación al ingresar a la sala de prensa del Dallas Stadium. El periodista de 91 años, que está cubriendo su 18° Copa del Mundo, apareció por primera vez en las conferencias desde el inicio del torneo y fue recibido con aplausos por los presentes.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.