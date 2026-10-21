Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo envió un emotivo mensaje de apoyo a Khvicha Kvaratskhelia a través de Instagram, luego de confirmarse que el extremo del PSG sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. La grave lesión ocurrió durante el partido de la UEFA Champions League donde el conjunto parisino venció 4-2 al FC Barcelona.

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