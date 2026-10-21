Cristiano Ronaldo envió un emotivo mensaje de apoyo a Khvicha Kvaratskhelia a través de Instagram, luego de confirmarse que el extremo del PSG sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. La grave lesión ocurrió durante el partido de la UEFA Champions League donde el conjunto parisino venció 4-2 al FC Barcelona.

El delantero portugués respondió directamente a la publicación donde el futbolista georgiano expresaba su frustración y tristeza por el diagnóstico. Las palabras exactas de aliento que le dedicó el capitán del Al Nassr fueron las siguientes.

“Las batallas más duras en el fútbol son a menudo las que nadie ve. Conozco ese sentimiento, Kvara. Pero nunca olvides lo que te trajo tan lejos, y no dejes que un momento difícil te haga dudar de lo lejos que puedes llegar. Mantén el fuego encendido. Lo mejor está por venir”.

Cristiano Ronaldo le envió un mensaje a Khvicha Kvaratskhelia por las redes sociales, luego de que se confirmara la lesión del delantero del PSG. (Foto: Fabrizio Romano)

Este gesto ha tenido un gran impacto en el entorno del fútbol debido a que Kvaratskhelia siempre ha manifestado públicamente que Cristiano Ronaldo es su máximo ídolo de la infancia. Debido a la gravedad de la lesión, el atacante del PSG tendrá que someterse a una intervención quirúrgica y se estima que estará fuera de las canchas entre seis y nueve meses, perdiéndose el resto de la temporada.