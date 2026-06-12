Por Redacción EC

El atacante islandés Daníel Gudjohnsen compartió este jueves una fotografía de su infancia junto a Lionel Messi, luego del emotivo momento que vivió al finalizar el amistoso entre Islandia y Argentina. El joven delantero se acercó al capitán albiceleste tras el partido, protagonizando una escena que rápidamente llamó la atención de los aficionados. La imagen publicada en sus redes sociales despertó la nostalgia de muchos seguidores, quienes destacaron cómo el sueño de un niño terminó convirtiéndose en una realidad años después. A continuación te contamos todo sobre esta fotografía que ya se volvió viral.