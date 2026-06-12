El atacante islandés Daníel Gudjohnsen compartió este jueves una fotografía de su infancia junto a Lionel Messi, luego del emotivo momento que vivió al finalizar el amistoso entre Islandia y Argentina. El joven delantero se acercó al capitán albiceleste tras el partido, protagonizando una escena que rápidamente llamó la atención de los aficionados. La imagen publicada en sus redes sociales despertó la nostalgia de muchos seguidores, quienes destacaron cómo el sueño de un niño terminó convirtiéndose en una realidad años después. A continuación te contamos todo sobre esta fotografía que ya se volvió viral.

El emotivo mensaje de Daniel Gudjohnsen tras su esperado reencuentro con Lionel Messi que conmueve a los hinchas

El joven futbolista mostró su admiración por ‘La Pulga’ y recordó el especial significado que tuvo aquel primer encuentro. El gesto del delantero fue ampliamente comentado por los hinchas de ambos países, quienes valoraron la humildad y cercanía del astro argentino.

“Es el sueño de cualquier niño”, escribió Daníel Tristan Gudjohnsen al compartir la imagen en sus redes sociales. La fotografía muestra al delantero islandés cuando era apenas un niño junto a Lionel Messi, ambos luciendo la camiseta del Barcelona. La instantánea no solo refleja la admiración del joven futbolista por la estrella argentina, sino también un vínculo especial relacionado con la historia de sus familias y su paso por el club catalán.

🥹 "EVERY KIDS DREAM" - "EL SUEÑO DE TODO NIÑO"



✍🏼 El emocionante posteo de Daniel Gudjohnsen, luego de reencontrarse con Leo Messi post Argentina vs. Islandia en Alabama



🇮🇸🇦🇷 ¿De dónde lo conocía? Su padre, Eidur, compartió plantel con el GOAT en Barcelona Entre junio de 2006… pic.twitter.com/UDLMF9Ji1x — SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2026

La imagen cobra un significado especial al conocer la historia detrás de ella. Daníel es hijo de Eidur Gudjohnsen, quien coincidió con Lionel Messi en el Barcelona entre 2006 y 2010.

Aunque el actual delantero nació en Inglaterra, pasó gran parte de su infancia en España después de que su padre fichara por el club azulgrana, lo que le permitió crecer cerca de algunas de las mayores figuras del fútbol mundial.