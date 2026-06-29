En medio de la fiesta del Mundial 2026 que se vive en Estados Unidos, una figura histórica del fútbol peruano volvió a encontrarse con esos escenarios que marcaron su vida. Teófilo Cubillas dijo presente en el Hard Rock Stadium de Miami para seguir de cerca el empate sin goles entre Portugal y Colombia, un partido que para el ‘Nené’ tuvo un significado mucho más profundo que el simple resultado. En este contexto, le envió un emotivo mensaje a Cristiano Ronaldo.

El ex capitán de la selección peruana compartió en sus redes sociales las sensaciones que le dejó la velada y recordó con nostalgia su etapa en el fútbol portugués. “Anoche tuve nuevamente el privilegio de asistir a otro gran partido de la Copa Mundial de la FIFA, esta vez entre Colombia y Portugal. Fue una noche muy especial para mí por la conexión que siempre tendré con Portugal, un país donde tuve el honor de jugar para el FC Porto y al que le guardo un enorme cariño por su gente”, escribió el ídolo nacional.

La jornada también le permitió presenciar de cerca a Cristiano Ronaldo, quien alcanzó una cifra reservada para muy pocos en la historia de los Mundiales. Lejos de cualquier comparación, Cubillas celebró el logro del astro portugués con la grandeza que siempre lo ha caracterizado: “También fue un placer ver en acción a uno de los grandes de nuestro deporte, Cristiano Ronaldo. ¡Felicitaciones por unirte al exclusivo club de jugadores con 10 goles en Copas del Mundo! Es un honor compartir ese logro”.

Finalmente, el máximo referente del balompié peruano aprovechó la ocasión para expresar su gratitud a quienes hicieron posible el reencuentro con viejos compañeros y amigos que el fútbol le regaló a lo largo de los años. “Quiero agradecer una vez más a mi amigo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por la invitación y por la oportunidad de reencontrarme con mis compañeros de FIFA Legends y con grandes amigos que el fútbol me ha regalado a lo largo de la vida”, culminó.

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