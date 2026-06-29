Por Redacción EC

En medio de la fiesta del Mundial 2026 que se vive en Estados Unidos, una figura histórica del fútbol peruano volvió a encontrarse con esos escenarios que marcaron su vida. Teófilo Cubillas dijo presente en el Hard Rock Stadium de Miami para seguir de cerca el empate sin goles entre Portugal y Colombia, un partido que para el ‘Nené’ tuvo un significado mucho más profundo que el simple resultado. En este contexto, le envió un emotivo mensaje a Cristiano Ronaldo.