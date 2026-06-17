Por Kenyi Peña Andrade

La selección de Portugal protagonizó uno de los momentos más emotivos de la primera jornada del Mundial 2026 antes de enfrentar a Congo. Durante la ceremonia de los himnos, los futbolistas lusos rindieron homenaje a Diego Jota, cuya ausencia continúa siendo profundamente sentida por el fútbol portugués. El instante estuvo cargado de simbolismo y emoción, generando una conmovedora reacción tanto en el estadio como entre los aficionados que seguían la transmisión alrededor del mundo.