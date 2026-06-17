La selección de Portugal protagonizó uno de los momentos más emotivos de la primera jornada del Mundial 2026 antes de enfrentar a Congo. Durante la ceremonia de los himnos, los futbolistas lusos rindieron homenaje a Diogo Jota, cuya ausencia continúa siendo profundamente sentida por el fútbol portugués. El instante estuvo cargado de simbolismo y emoción, generando una conmovedora reacción tanto en el estadio como entre los aficionados que seguían la transmisión alrededor del mundo.

Mientras sonaban las estrofas del himno nacional, varios jugadores mostraron gestos de recogimiento al recordar al delantero. Las cámaras captaron rostros serios y miradas cargadas de sentimiento en una escena que reflejó el impacto que dejó Jota dentro del grupo. Más allá de la importancia deportiva del debut mundialista, por unos minutos toda la atención se centró en la memoria de uno de los futbolistas más queridos de su generación.

Una vez finalizado el himno del cuadro luso, en la pantalla gigante del estadio se mostró la imagen del recordado y fallecido jugador portugués.

DIOGO JOTA PRESENTE ❤️🇵🇹 Himno de Portugal con una imagen que emociona al final...



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Las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde miles de aficionados destacaron la unidad y el respeto demostrados por el plantel portugués. El homenaje se convirtió en una de las postales más significativas de la jornada, recordando que el fútbol también es un espacio para honrar a quienes dejaron una huella imborrable dentro y fuera de la cancha.

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y República Democrática del Congo

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

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