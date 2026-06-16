Lionel Messi protagonizó uno de los momentos más comentados de la previa del partido entre Argentina y Argelia por el Mundial 2026. Mientras realizaba los ejercicios de calentamiento sobre el césped del estadio de Kansas City, el capitán de la Albiceleste se acercó para saludar a Sergio ‘Kun’ Agüero, quien se encontraba a un costado del campo participando en una transmisión en vivo para ESPN.

Antes del pitazo inicial, Messi recorría el campo junto al resto de sus compañeros para completar los movimientos precompetitivos cuando detectó la presencia de Agüero cerca de la zona de prensa. El capitán no dudó en acercarse para intercambiar un saludo con quien fue uno de sus grandes socios dentro y fuera de las canchas. Tras el breve encuentro, el delantero continuó con la rutina de calentamiento mientras Argentina ultimaba detalles para su estreno en la Copa del Mundo.

Messi compartió un afectuoso saludo con Agüero antes del Argentina vs Argelia. Foto: Captura de video/@SC_ESPN

Messi y Agüero, una sociedad histórica

A lo largo de sus carreras, Messi y Agüero compartieron una de las duplas más recordadas de la Selección argentina. Juntos disputaron 81 partidos con la camiseta albiceleste y participaron directamente en 17 contribuciones de gol entre ambos.

Además de los números, construyeron una estrecha amistad que trascendió el fútbol y que se mantuvo incluso después del retiro de Agüero debido a problemas cardíacos.

Entre sus mayores logros compartidos destacan la conquista de la Copa América 2021 en Brasil y la medalla de oro obtenida en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Argentina inicia su camino en el Mundial 2026

El reencuentro se produjo en una jornada muy especial para la selección dirigida por Lionel Scaloni. Argentina afrontaba su debut en el Mundial 2026 frente a Argelia con la misión de comenzar con una victoria su camino en la defensa del prestigio ganado en los últimos años.

¡¡QUE MOMENTAZO, POR FAVOR!! Leo Messi se acercó a saludar al Kun Agüero en la previa del debut ante Argelia en el Mundial.



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La expectativa en Kansas City era enorme debido a la presencia de Messi, quien disputa una nueva Copa del Mundo como líder del equipo y referente de una generación que busca seguir sumando éxitos internacionales.

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