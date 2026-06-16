Resumen

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Messi se acercó a saludar al Kun Agüero antes del estreno mundialista de Argentina. Foto: Captura de video/@SC_ESPN
Messi se acercó a saludar al Kun Agüero antes del estreno mundialista de Argentina. Foto: Captura de video/@SC_ESPN
Por Redacción EC

Lionel Messi protagonizó uno de los momentos más comentados de la previa del partido entre Argentina y Argelia por el Mundial 2026. Mientras realizaba los ejercicios de calentamiento sobre el césped del estadio de Kansas City, el capitán de la Albiceleste se acercó para saludar a Sergio ‘Kun’ Agüero, quien se encontraba a un costado del campo participando en una transmisión en vivo para ESPN.

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