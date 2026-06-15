Por Kenyi Peña Andrade

A pocas horas del estreno de Argentina frente a Argelia en el Mundial 2026, Lionel Messi volvió a conectar con millones de aficionados a través de un video publicado en sus redes sociales. La pieza audiovisual, cargada de simbolismo y emoción, repasa parte del camino recorrido por el capitán albiceleste y pone el foco en un detalle imposible de ignorar: esta será la última Copa del Mundo de su carrera.