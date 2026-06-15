A pocas horas del estreno de Argentina frente a Argelia en el Mundial 2026, Lionel Messi volvió a conectar con millones de aficionados a través de un video publicado en sus redes sociales. La pieza audiovisual, cargada de simbolismo y emoción, repasa parte del camino recorrido por el capitán albiceleste y pone el foco en un detalle imposible de ignorar: esta será la última Copa del Mundo de su carrera.

Lejos de presentar un mensaje centrado únicamente en el desafío deportivo, el video adopta un tono más personal. Las imágenes evocan recuerdos de distintas etapas vividas con la selección argentina y resaltan el vínculo construido con quienes lo acompañaron durante años, tanto dentro como fuera de los estadios. El material fue recibido con una mezcla de entusiasmo y nostalgia por parte de los seguidores argentinos.

La publicación de Adidas llega en un momento especial para Messi, que afronta una nueva cita mundialista después de haber alcanzado la cima del fútbol internacional en la edición anterior. Ahora, el astro rosarino encara el torneo con una realidad diferente: la de saber que se encuentra ante el último capítulo de una historia que ha estado ligada a los Mundiales durante casi dos décadas.

Mientras Argentina ultima detalles para su presentación ante Argelia, el video ya se ha convertido en uno de los contenidos más comentados en las redes sociales. Más allá del resultado que pueda obtener la Albiceleste en su debut, el mensaje dejó una sensación clara entre los aficionados: cada partido de Messi en este Mundial será vivido como una ocasión especial, consciente de que el recorrido del capitán en la máxima competición del fútbol está llegando a su destino final.

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