Max Verstappen tuvo compañía especial durante el primer Gran Premio de España de Fórmula 1 celebrado en Madrid. El piloto neerlandés coincidió en el paddock de Madring con varios jugadores del Real Madrid, que se acercaron al circuito para vivir de cerca una jornada histórica para el automovilismo español. Entre los futbolistas que estuvieron presentes aparecieron Vinicius Jr., Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dani Carvajal, Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde, entre otros.

El encuentro entre Verstappen y las figuras madridistas se produjo en un escenario especialmente ligado al club blanco. El trazado de Madring pasa muy cerca de la Ciudad Real Madrid en Valdebebas y el conjunto español se convirtió en uno de los socios locales del Gran Premio, como parte de la apuesta por unir el espectáculo de la Fórmula 1 con la identidad deportiva de la capital.

Verstappen, que compite con Red Bull, llegó a la jornada del domingo como uno de los grandes protagonistas de la carrera. El sábado había conseguido el tercer puesto en la clasificación, por detrás de Lando Norris y Kimi Antonelli, por lo que partió desde la segunda fila en el estreno competitivo de Madring. El neerlandés, además, había cuestionado las posibilidades de adelantar en el nuevo circuito debido a sus características y a la elevada degradación de los neumáticos.

🏎‍🟀x ⚪¡VERSTAPPEN conoce a los jugadores del REAL MADRID!



🫣 Güler, Diomande, Dumfries y Mourinho visitaron al piloto de RedBull. pic.twitter.com/awqYfjYiS3 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 13, 2026

La presencia de los jugadores del Real Madrid fue parte del desfile de figuras del deporte y el espectáculo que pasó por Madring durante el fin de semana. Vinicius, Courtois, Carvajal, Tchouaméni, Valverde y otros integrantes del plantel blanco compartieron protagonismo con pilotos, exdeportistas y celebridades. Así, el primer GP de España en Madrid terminó siendo también un punto de encuentro entre dos de los mundos deportivos que más pasiones despiertan en la capital.

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