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Resumen

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El piloto de Red Bull recibió la visita de varias figuras del conjunto blanco durante el primer Gran Premio de España.
El piloto de Red Bull recibió la visita de varias figuras del conjunto blanco durante el primer Gran Premio de España.
Por Marco Quilca León

Max Verstappen tuvo compañía especial durante el primer Gran Premio de España de Fórmula 1 celebrado en Madrid. El piloto neerlandés coincidió en el paddock de Madring con varios jugadores del Real Madrid, que se acercaron al circuito para vivir de cerca una jornada histórica para el automovilismo español. Entre los futbolistas que estuvieron presentes aparecieron Vinicius Jr., Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dani Carvajal, Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde, entre otros.

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