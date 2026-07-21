El Mundial 2026 finalizó con la consagración de España sobre Argentina por 1 a 0, y muchas estrellas del fútbol internacional tuvieron oportunidad de asistir a la máxima competencia, René Higuita entre ellos.

El exarquero colombiano estuvo presente en la final de la Copa del Mundo junto a estrellas como Roberto Carlos y John Terry.

Los exfutbolistas no pudieron evitar divertirse con la pelota dentro de las instalaciones del estadio New York New Jersey, y entonces ocurrió el momento viral.

Higuita pidió que le lanzaran el balón por encima de la cabeza y realizó el mítico ‘escorpión’, ante el festejo del brasileño Roberto Carlos.