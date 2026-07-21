El exportero colombiano se despidió del Mundial 2026 realizando su mítica acrobacia ante el asombro del brasileño Roberto Carlos.
El exportero colombiano se despidió del Mundial 2026 realizando su mítica acrobacia ante el asombro del brasileño Roberto Carlos.
Por Redacción EC

El Mundial 2026 finalizó con la consagración de España sobre Argentina por 1 a 0, y muchas estrellas del fútbol internacional tuvieron oportunidad de asistir a la máxima competencia, René Higuita entre ellos.

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