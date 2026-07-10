La estrella estadounidense Brad Pitt, la cantante canadiense Tate McRae y la dupla española Javier Bardem y Penélope Cruz se encontraban este viernes entre los asistentes al encuentro de cuartos de final entre España y Bélgica en el Estadio Los Ángeles por los cuartos de final del Mundial 2026.

Las estrellas de Hollywood españolas volvieron a estar presentes entre el público para animar a La Roja, como ya hicieron en el partido de dieciseisavos contra Austria, a las que también se sumó el cantante de la célebre banda británica Oasis, Noel Gallagher.

España venció por 2 goles a 1 al combinado belga y accedió a las semifinales del Mundial de Fútbol 2026; se enfrentará a Francia el martes 14 de julio en Arlington, Texas.