Los actores y cantante fueron enfocados por las cámaras en los palcos del Estadio Los Ángeles. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Los actores y cantante fueron enfocados por las cámaras en los palcos del Estadio Los Ángeles. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
/ PAUL ELLIS
Por Redacción EC

La estrella estadounidense Brad Pitt, la cantante canadiense Tate McRae y la dupla española Javier Bardem y Penélope Cruz se encontraban este viernes entre los asistentes al encuentro de cuartos de final entre España y Bélgica en el Estadio Los Ángeles por los cuartos de final del Mundial 2026.

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