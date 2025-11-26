El Fan Zone Conmebol Libertadores 2025: ¿Cómo fue la preapertura, por qué es la previa perfecta antes de la final y a cuántos hinchas esperan?

Ayer martes 25 de noviembre, un equipo de El Comercio accedió a una preapertura exclusiva para la prensa. Cruzar sus puertas fue como entrar a un ensayo general de esperanza: en la entrada, una silueta gigantesca de la Copa Libertadores se alzaba como una promesa; más allá, un contador marcaba la cuenta regresiva para la final, e inmediatamente después una vitrina exhibía camisetas históricas de Flamengo y Palmeiras, traídas directamente desde el museo de la organización. La sensación era de estar ya dentro del partido, aunque la pelota aún no ruge.

Tras ese recibimiento simbólico, los espacios desplegaban su argumento: los 10 patrocinadores principales habían habilitado stands vivos, con activaciones para todo público. Había un vestuario profesional simulado, miniestadio en el centro, un cuarto 3D con gráficas de la Libertadores, zonas con juegos para niños, “beer garden”, puestos de comida, venta de merchandising oficial, un trofeo réplica para sesiones fotográficas y hasta un set donde —según proyectaron— cadenas deportivas como ESPN transmitirán en vivo parte de la jornada. El Fan Zone no es mera antesala: es una forma de celebrar antes de que ruede el balón.

La voz de la Conmebol

En un pasillo, conversamos con Marcelo Vouga, del área de marketing de Conmebol y encargado del Fan Zone 2025. Con la voz clara y la mirada fija, nos dijo que esperan la llegada de 45 000 personas, todas con ingreso gratuito, repartidas entre el 26 y el 28 de noviembre. “”A lo largo de los 5 años que venimos haciendo la Fan Zone de la Conmebol Libertadores tuvimos una diversidad de visitantes, en la cual en la última edición en Lima recibimos un poco más de 21 mil personas. Este año apuntamos a recibir y superar las 45 mil personas a lo largo de los tres días (26, 27 y 28 de noviembre). Ofrecemos distintas experiencias únicas. Tenemos el trofeo del campeón y reliquias del museo Conmebol”. Su optimismo era comprensible. En ese cuadro iluminado, con grafitis de escudos y luces cálidas, el fútbol ya estaba manifestando su fuerza social.

Mientras recorríamos los pasillos, notamos que el ambiente no era solo comercial: había un matiz emocional. El Fan Zone es, en su naturaleza, un puente: une culturas, generaciones, nacionalidades.

Y quizás ese sea su verdadero valor. Cuando el estadio detone en cánticos, cuando las cámaras internacionales enfoquen el césped, cuando los jugadores entren en aquel túnel iluminado por focos, el Fan Zone ya habrá cumplido su función: haber encendido el fuego colectivo que hizo que Lima, aunque por unos días, vuelva a sentirse capital del fútbol sudamericano.

El reloj sigue corriendo. Faltan horas para el pitazo. Pero en Surco, bajo luces, colores y banderas, el fútbol ya va ganando de antemano.