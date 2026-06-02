Nueva Zelanda ya inició su preparación para el Mundial y su primer contenido publicado desde la concentración dejó un mensaje claro: Tim Payne es el hombre del momento.

El lateral de 32 años apareció como protagonista principal del video difundido por la selección neozelandesa mientras continúa creciendo en popularidad mundial. De ser prácticamente desconocido pasó a convertirse en una celebridad global gracias a las redes sociales.

Hasta hace pocos días, Tim Payne tenía apenas 4.000 seguidores en Instagram. Todo cambió cuando el influencer argentino Valen Scarsini, conocido como “El Scarso”, pidió a sus seguidores impulsar la cuenta del jugador al calificarlo como el futbolista “menos conocido” del Mundial.

El resultado fue inmediato: Payne pasó de miles a millones de seguidores en cuestión de días y hoy supera los cuatro millones de followers, una cifra superior incluso a la de algunas de las marcas deportivas más reconocidas de Nueva Zelanda.

Tim Payne pasó de tener apenas miles de seguidores a convertirse en un fenómeno global gracias a un influencer argentino, en una de las historias más insólitas de la previa del torneo.

La locura fue tal que comenzaron a aparecer miles de comentarios en español y comparaciones humorísticas con las máximas leyendas argentinas. “Messi, Maradona, Tim”, escribieron usuarios en una de las publicaciones más comentadas del futbolista.

Nueva Zelanda aprovecha el fenómeno

La selección neozelandesa no tardó en entender el impacto mediático del defensor del Wellington Phoenix. En su primer video desde la concentración en Florida, el combinado oceánico puso a Payne al frente del contenido, acompañado incluso por referencias musicales vinculadas al fenómeno que explotó en Argentina.

Nueva Zelanda ya entrena para el Mundial y el primer contenido de la selección no podía ser otro.



El gran Tim Payne (que ya tiene 4 millones de seguidores) y de fondo la canción que le compusieron en Argentina. Hermoso. pic.twitter.com/Wa3YXKoYuh — Juez Central (@Juezcentral) June 1, 2026

El propio futbolista reconoció sentirse sorprendido por todo lo ocurrido y describió la experiencia como una auténtica “locura”.

Ahora, incluso existe la posibilidad de que conozca personalmente al influencer argentino que inició el fenómeno, quien anunció que viajará a Florida para asistir al amistoso entre Nueva Zelanda y Haití.

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