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Nueva Zelanda publicó su primer video rumbo al Mundial y el protagonista fue Tim Payne, el futbolista viral de 4 millones de seguidores. Foto: Selección de Nueva Zelanda
Nueva Zelanda publicó su primer video rumbo al Mundial y el protagonista fue Tim Payne, el futbolista viral de 4 millones de seguidores. Foto: Selección de Nueva Zelanda
Por Redacción EC

Nueva Zelanda ya inició su preparación para el Mundial y su primer contenido publicado desde la concentración dejó un mensaje claro: Tim Payne es el hombre del momento.

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