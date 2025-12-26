El Barcelona y el cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick disfrutan de unos días de descanso antes de afrontar un 2026 que se perfila exigente desde el arranque. Enero será especialmente intenso para el conjunto azulgrana, que en apenas 25 días deberá competir en hasta cuatro torneos distintos y, en el mejor de los escenarios, disputar ocho partidos. Todo ello, además, con la incertidumbre en los despachos sobre si el club acudirá al mercado para cubrir la baja de Andreas Christensen, lesionado.

La reanudación oficial llegará el sábado 3 de enero, cuando el Barça visite el RCDE Stadium para enfrentar al Espanyol por la fecha 18 de LaLiga. Superado el derbi catalán, el equipo pondrá rumbo a Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España, donde se medirá al Athletic Club en semifinales el miércoles 7 de enero. De avanzar, jugará la final el domingo 11 frente al ganador del cruce entre Atlético de Madrid y Real Madrid.

Sin margen para la pausa, el calendario llevará a los azulgranas a centrarse en la Copa del Rey. Entre el martes 13 y el jueves 15 se jugarán los octavos de final, con un rival aún por definirse, pero que será de una categoría inferior y en condición de visitante. Entre las opciones figuran Deportivo, Cultural Leonesa, Racing, Albacete, Burgos o Granada, en caso supere su cruce previo.

El ritmo no aflojará en LaLiga. El domingo 18 de enero, el Barcelona visitará Anoeta para enfrentarse a la Real Sociedad, que estrenará entrenador precisamente ante los de Flick. A partir de ahí, el foco se trasladará a la Champions League, con el objetivo de asegurar un lugar entre los ocho mejores.

El primer reto europeo será el miércoles 21, con la visita al Slavia de Praga, y se cerrará la fase con el duelo ante Copenhague en casa, el miércoles 28. Entre ambos compromisos continentales, el Real Oviedo jugará en un Spotify Camp Nou que podría contar ya con autorización para recibir a unos 62.000 espectadores.

El calendario del Barcelona en enero:

3 de enero - vs Espanyol - LaLiga

7 de enero - vs Athletic Club - Supercopa semifinal

11 de enero - Posible final Supercopa

13-15 de enero - rival por definir - Copa del Rey

18 de enero - vs Real Sociedad - LaLiga

21 de enero - vs Slavia Praga - Champions

25 de enero - vs Real Oviedo - LaLiga

28 de enero - vs Copenhague - Champions

Lamine Yamal se divierte en Dubái

Lamine Yamal aprovechó la pausa navideña para relajarse lejos de los focos y fue captado disputando un improvisado partido de fútbol playa junto a varios niños. El joven talento pasa sus vacaciones en los Emiratos Árabes Unidos, donde combina descanso con balón en la arena, mientras el fútbol español permanece detenido en estos días.