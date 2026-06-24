A pocos pasos del Mercedes-Benz Stadium y en pleno corazón del downtown de Atlanta, hay un lugar donde el Mundial se vive sin necesidad de tener una entrada para los partidos. Es el FIFA Fan Festival, instalado en el Centennial Olympic Park, un espacio cargado de simbolismo para la ciudad y que explica por qué, en medio de camisetas, pantallas gigantes y fanáticos de todos los continentes, sobresale una enorme escultura con los anillos olímpicos en la puerta de entrada.

La razón es simple: el parque nació para los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Treinta años después de aquel evento que cambió la historia de la ciudad, el mismo escenario vuelve a recibir a miles de visitantes de todo el mundo, esta vez gracias al Mundial 2026. FIFA eligió este lugar como punto de encuentro oficial de los aficionados, aprovechando su ubicación privilegiada y su legado como sede de uno de los mayores eventos deportivos del planeta.

El recinto es enorme. Desde temprano comienzan a llegar familias, turistas y aficionados que no consiguieron boletos para los estadios o simplemente quieren vivir el ambiente mundialista. La entrada general es gratuita, aunque previamente se debe realizar un registro para obtener un código QR de acceso. Además, existe una modalidad VIP con zonas preferenciales y mejores ubicaciones frente a las pantallas, cuyos precios arrancan en 45 dólares.

La otra cancha

¿Y qué encuentra alguien que entra al Fan Fest? Prácticamente de todo para disfrutar del fútbol. Pantallas gigantes para seguir los partidos en vivo, escenarios con conciertos y espectáculos, activaciones de patrocinadores, zonas recreativas para niños y espacios de descanso repartidos por todo el parque. La oferta gastronómica también es amplia: puestos de comida rápida, food trucks, bebidas alcohólicas -si tienes ID de FIFA- y opciones para pasar varias horas sin necesidad de salir del lugar.

Experiencias, comida, música y espacios para los hinchas que se viven fuera de los estadios.

La idea de FIFA es que estos festivales funcionen como una extensión del Mundial. Son lugares pensados para quienes no están dentro de los estadios, pero quieren sentir la misma energía. En Atlanta, además, el escenario tiene un valor añadido: está a menos de diez minutos caminando del Mercedes-Benz Stadium, por lo que muchos aficionados lo utilizan como punto de encuentro antes y después de los partidos.

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