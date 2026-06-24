Por Fernanda Huapaya

A pocos pasos del Mercedes-Benz Stadium y en pleno corazón del downtown de Atlanta, hay un lugar donde el Mundial se vive sin necesidad de tener una entrada para los partidos. Es el FIFA Fan Festival, instalado en el Centennial Olympic Park, un espacio cargado de simbolismo para la ciudad y que explica por qué, en medio de camisetas, pantallas gigantes y fanáticos de todos los continentes, sobresale una enorme escultura con los anillos olímpicos en la puerta de entrada.

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