Lisandro Martínez lanza duras críticas al Manchester United tras caer ante Atlético de Madrid. Foto: EFE
Lisandro Martínez lanza duras críticas al Manchester United tras caer ante Atlético de Madrid. Foto: EFE
Por Redacción EC

Manchester United atraviesa un momento complicado y las declaraciones de Lisandro Martínez encendieron la polémica. Tras la derrota por 2-0 ante Atlético de Madrid en la Champions League, el defensor argentino lanzó un duro mensaje contra la dirigencia de los ‘Red Devils’, a la que responsabilizó por no haber reforzado suficientemente la plantilla durante el mercado de fichajes.

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