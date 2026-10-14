Manchester United atraviesa un momento complicado y las declaraciones de Lisandro Martínez encendieron la polémica. Tras la derrota por 2-0 ante Atlético de Madrid en la Champions League, el defensor argentino lanzó un duro mensaje contra la dirigencia de los ‘Red Devils’, a la que responsabilizó por no haber reforzado suficientemente la plantilla durante el mercado de fichajes.

El futbolista no ocultó su frustración al analizar el rendimiento del equipo y dejó en claro que los problemas de la institución van más allá de lo que sucede en el campo. Sus palabras apuntaron especialmente a la planificación deportiva y a la necesidad de contar con un plantel capaz de competir contra los principales equipos de Europa.

“La actuación de hoy fue muy pobre, MUY POBRE. Tengo que controlarme mucho, pero es un reflejo del espejo de cómo está nuestro club en este momento”, manifestó Martínez en una entrevista posterior al encuentro.

Lisandro Martínez exige fichajes y cuestiona a la dirigencia del Manchester United tras otra derrota. Foto: EFE

Lisandro Martínez apunta contra la directiva del Manchester United

El momento más contundente de sus declaraciones llegó cuando el defensor reclamó una mayor inversión para fortalecer al equipo. Martínez recordó que Manchester United había terminado la temporada anterior en el tercer puesto de la Premier League y había conseguido regresar a la Champions League, por lo que esperaba una respuesta más ambiciosa de sus dirigentes.

“Hicimos una temporada fantástica el año pasado y ahora ESPERAMOS MÁS DE LA DIRECTIVA, QUE TRAIGAN MÁS JUGADORES PARA COMPETIR”, expresó el argentino.

El futbolista también señaló directamente al director deportivo Jason Wilcox, responsable de la planificación de los fichajes, y consideró que el club necesitaba hacer más para construir una plantilla competitiva.

“Sinceramente, espero más. Espero más de nuestro director deportivo. Y también como jugadores, tenemos que hacer más, pero también es importante cuando armas un plantel fuerte para estar preparados para este tipo de noches”, agregó.

Las declaraciones generaron repercusión porque se produjeron en medio de un inicio de temporada irregular y cuando el entrenador Michael Carrick también afronta cuestionamientos por los resultados del equipo.

“Es fácil señalar al entrenador”: Martínez pide revisar otras áreas del club

El defensor argentino también salió en defensa del entrenador y cuestionó que las responsabilidades recaigan únicamente sobre el técnico o los futbolistas. Para Martínez, la situación del Manchester United exige revisar el funcionamiento de otras áreas de la institución, especialmente las relacionadas con la planificación y la confección del plantel.

“Porque también esta noche es fácil señalar al entrenador, es fácil señalar a los a los jugadores, pero también tenemos que mirar a otras áreas, ¿no?”, sostuvo.

En declaraciones recogidas tras el encuentro, el zaguero insistió en que cambiar constantemente de entrenador no resolverá por sí solo los problemas del club. Su postura apunta a una cuestión estructural: considera que el equipo necesita mejores condiciones y más profundidad en su plantilla para responder ante rivales de primer nivel.

Atlético de Madrid vs. Manchester United. (Foto: Getty Images) / JAVIER SORIANO

El mensaje también pone bajo los reflectores a Wilcox y a la dirigencia, justo cuando crece la presión sobre el proyecto deportivo liderado por Carrick.

¿Qué pasó en la derrota del Manchester United ante Atlético de Madrid?

El estallido de Martínez se produjo después de la caída por 2-0 frente al Atlético de Madrid, en la segunda jornada de la fase liga de la Champions League. El conjunto español aprovechó sus oportunidades y dejó al equipo inglés sin respuesta en una noche complicada.

Pablo Barrios abrió el marcador prácticamente al comienzo del partido, mientras que Ademola Lookman sentenció el resultado en la segunda mitad. La situación del United se agravó con la expulsión de Leny Yoro, que dejó al equipo con diez jugadores.

El resultado prolongó la mala racha de los ‘Red Devils’, que llegaron a cinco partidos consecutivos sin ganar en todas las competiciones. El equipo también afronta dificultades en la Premier League, donde su arranque ha estado lejos de las expectativas.

La derrota ante el Atlético no solo aumentó la presión deportiva, sino que expuso el malestar de uno de los referentes del vestuario con las decisiones tomadas por la dirigencia durante el mercado de fichajes.

Manchester United y la polémica por los refuerzos

Uno de los principales cuestionamientos de Martínez está relacionado con la política de incorporaciones. Durante el último mercado, el Manchester United invirtió una cantidad importante en mediocampistas como Carlos Baleba, Youri Tielemans y Andrey Santos, pero dejó otras posiciones sin los refuerzos que parte de la afición y del entorno del equipo consideraban necesarios.

La falta de incorporaciones en sectores como la defensa y el ataque alimentó las dudas sobre la planificación deportiva. Para Martínez, el buen trabajo realizado durante la campaña anterior debía servir como punto de partida para construir un equipo con mayores aspiraciones europeas.

Las declaraciones del argentino también encontraron críticas. Wayne Rooney, exdelantero y referente histórico del Manchester United, consideró que el futbolista pudo haber expresado su malestar internamente, aunque reconoció que su preocupación por la inversión del club era evidente.

🤬🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Lisandro Martínez y sus FUERTES DECLARACIONES para Manchester United: “La actuación de hoy fue muy pobre, MUY POBRE. Tengo que controlarme mucho, pero es un reflejo del espejo de cómo está nuestro club en este momento. Hicimos una temporada fantástica el año pasado y ahora ESPERAMOS MÁS DE LA DIRECTIVA, QUE TRAIGAN MÁS JUGADORES PARA COMPETIR. Sinceramente, espero más. Espero más de nuestro director deportivo. Y también como jugadores, tenemos que hacer más, pero también es importante cuando armas un plantel fuerte para estar preparados para este tipo de noches. Porque también esta noche es fácil señalar al entrenador, es fácil señalar a los a los jugadores, pero también tenemos que mirar a otras áreas, ¿no?”. — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 13, 2026

Por su parte, Carrick señaló después del encuentro que todavía no había escuchado íntegramente las declaraciones de su jugador y evitó pronunciarse de manera definitiva sobre ellas.

Así, la derrota ante Atlético de Madrid dejó una nueva preocupación para Manchester United: además de la necesidad de mejorar sus resultados, el club debe gestionar el debate público sobre su planificación deportiva y las expectativas de sus propios futbolistas.

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