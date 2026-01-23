El París SG perdió (2-1) el último martes en Lisboa ante el Sporting de Lisboa, lo que complica las opciones del vigente campeón de acceder a octavos de final de la Liga de Campeones sin pasar por el repechaje.

El equipo de Luis Enrique, que ocupa el quinto puesto provisional en el grupo único de 36 equipos, deberá esperar al duelo ante el Newcastle el miércoles que viene en el Parque de los Príncipes para asegurar su presencia en el top 8, sinónimo de clasificación directa a octavos.

Luis Enrique, entrenador del conjunto parisino, se mostró suelto de huesos para calificar al fútbol como ‘un deporte de mier***’.

“Pero es el mejor partido fuera de casa que hemos jugado esta temporada. Estoy muy orgulloso de mis jugadores y de mi equipo. Con esa mentalidad llegaremos muy lejos. El resultado es decepcionante e injusto”, destacó Luis Enrique.

“El resultado es decepcionante e injusto. Es una pena porque solo vi a un equipo en todo el partido. Fuimos muy superiores contra un rival muy bueno. Es muy decepcionante porque es muy injusto. Es difícil hablar de fútbol ahora mismo. El fútbol es una mierda”, arremetió