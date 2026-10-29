¡Habló la afición! Cristiano Ronaldo fue elegido como el mejor Balón de Oro de todos los tiempos, un nuevo premio de France Football. El astro portugués logró esta distinción tras recibir miles de votaciones por su actuación durante el 2008.

Ronaldo se impuso a otros favoritos como Lionel Messi, Ronaldo Nazario, Johan Cruyff, entre otros. El Balón de Oro 2008 fue el primero del ‘Comandante’, luego lo volvería a tener entre sus manos en 2013, 2014, 2016 y 2017.

Este jueves 29 de octubre, el astro del Al Nassr se pronunció en redes sociales por la distinción, y dedicó el reconocimiento a la afición.

“¡El fútbol pertenece a los aficionados! Gracias a todos los aficionados del mundo, el Balón de Oro de Todos los Tiempos también es suyo", publicó.