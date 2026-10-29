El futbolista de Al Nassr venció a Lionel Messi en las votaciones por el BOAT, el mejor Balón de Oro de todos los tiempos. AFP PHOTO FRANCK FIFE
El futbolista de Al Nassr venció a Lionel Messi en las votaciones por el BOAT, el mejor Balón de Oro de todos los tiempos. AFP PHOTO FRANCK FIFE
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Por Redacción EC

¡Habló la afición! Cristiano Ronaldo fue elegido como el mejor Balón de Oro de todos los tiempos, un nuevo premio de France Football. El astro portugués logró esta distinción tras recibir miles de votaciones por su actuación durante el 2008.

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