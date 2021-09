Busca raudamente su salida. James Rodríguez fue uno de los jugadores que más sonó dentro del mercado de fichajes, sin embargo, no llegó a un acuerdo con ningún club y se quedó en Everton. Lo que es cierto es que el jugador colombiano no desea esperar más tiempo, motivo por el cual estaría vislumbrando su salida hacia otra liga, así no sea Europa, y Qatar sería el lugar ideal.

Según indicó ‘Sky Sports’ el colombiano podría marcharse del equipo que dirige ‘Rafa’ Benitez antes del 30 de setiembre. La propuesta para James llegó desde el fútbol catarí que todavía tiene abierta la posibilidad de los traspasos.

James Rodríguez llegó al Everton cuando Carlo Ancelotti era entrenador de los ‘Toffees’, pero el DT italiano dejó el club inglés por regresar a Real Madrid; y, ahora, con Benitez dirigiendo la plantilla, el colombiano no ha sido considerado dentro de los partidos que vienen disputando por Premier League.

Desde WiSports confirman la comunicación de James con el club Al Rayyan. Incluso aseguraron que se vio el pasado domingo a “el chico de oro” en el aeropuerto de Manchester para viajar a Dubaí y pasar todos los exámenes médicos necesarios.

No se confirmó si el colombiano iría a préstamo o sería comprado por el conjunto catarí, pero Everton busca reducir su masa salarial. Lo que es cierto es que el alto sueldo que percibe el ‘10′ complicó su salida a algún equipo de las cinco grandes ligas de Europa, dentro de ellos el AC Milan y el Porto.