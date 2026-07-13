La selección de Inglaterra vivió un momento especial antes de disputar la semifinal del Mundial 2026 frente a Argentina. Durante la concentración de los Three Lions en Fort Lauderdale, Harry Kane rindió homenaje a Sir David Beckham, una de las mayores leyendas del fútbol inglés y propietario del Inter Miami, club que cedió sus instalaciones para los entrenamientos del equipo.

El delantero aprovechó la visita del exfutbolista para entregarle la ‘Gorra del Legado’, una distinción que reconoce los 115 partidos que Beckham disputó con la camiseta de Inglaterra.

David Beckham recibe un especial reconocimiento de Harry Kane en la previa del Inglaterra vs. Argentina. Foto: @SC_ESPN

Durante la ceremonia, el capitán inglés dedicó un emotivo mensaje a Beckham, resaltando la influencia que tuvo sobre varias generaciones de futbolistas.

“Hablo en mi nombre y creo que también en el de muchos de los jóvenes que están en este vestidor, además de muchos exjugadores”, dijo Kane que continuó destacando el impacto que el exmediocampista tuvo en su carrera y en el fútbol inglés: “Fuiste un gran referente para mí, una gran inspiración. Creo que cada vez que vestiste la camiseta de Inglaterra demostraste entrega, pasión y lo que significa representar a tu país”.

¡LINDO GESTO CON SIR DAVID! En la previa de los cuartos de final vs. Noruega, Inglaterra se entrenó en el predio del Inter Miami y, al recibir a BECKHAM (uno de los propietarios del club y leyenda de la Selección), Harry Kane le entregó una distinción y le dedicó unas hermosas… pic.twitter.com/SDFxKPBGYr — SportsCenter (@SC_ESPN) July 13, 2026

¿Qué representa la ‘Gorra del Legado’?

El reconocimiento entregado a Beckham forma parte de una tradición con la que la selección inglesa honra a los jugadores que dejaron una huella vistiendo la camiseta nacional. En este caso, la ‘Gorra del Legado’ simboliza los 115 encuentros que disputó el exjugador defendiendo a Inglaterra, consolidándolo como una de las figuras más importantes del combinado británico.

Tras recibir el homenaje, Beckham agradeció el gesto y elogió el presente que atraviesa la selección dirigida por Inglaterra en el Mundial 2026. “Están haciendo que todo el mundo se sienta orgulloso con lo que logran, no solo en la cancha, sino también fuera de ella”, señaló Sir David.

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