Harry Kane entrega un reconocimiento a David Beckham y destaca su legado con Inglaterra. Foto: @SC_ESPN
Harry Kane entrega un reconocimiento a David Beckham y destaca su legado con Inglaterra. Foto: @SC_ESPN
Por Redacción EC

La selección de Inglaterra vivió un momento especial antes de disputar la semifinal del Mundial 2026 frente a Argentina. Durante la concentración de los Three Lions en Fort Lauderdale, Harry Kane rindió homenaje a Sir David Beckham, una de las mayores leyendas del fútbol inglés y propietario del Inter Miami, club que cedió sus instalaciones para los entrenamientos del equipo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.