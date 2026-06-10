Resumen

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El gesto de Messi que permitió a un periodista entrevistar a su ídolo y emociona a miles. Foto: Captura de video/@ManuSportsVE
El gesto de Messi que permitió a un periodista entrevistar a su ídolo y emociona a miles. Foto: Captura de video/@ManuSportsVE
Por Redacción EC

Lionel Messi volvió a demostrar por qué es una de las figuras más admiradas del deporte mundial. Tras la victoria de la selección argentina sobre Islandia en uno de sus últimos amistosos antes del Mundial 2026, el capitán albiceleste protagonizó un emotivo momento con un periodista que rápidamente se hizo viral en redes sociales. La escena ocurrió cuando el capitán albiceleste firmaba autógrafos y saludaba a los hinchas. En medio de la multitud, observó a Manu Gutiérrez, periodista y creador de contenido de la cuenta ManuSportsVE, quien se encontraba en silla de ruedas intentando realizarle una consulta.

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