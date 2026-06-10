Lionel Messi volvió a demostrar por qué es una de las figuras más admiradas del deporte mundial. Tras la victoria de la selección argentina sobre Islandia en uno de sus últimos amistosos antes del Mundial 2026, el capitán albiceleste protagonizó un emotivo momento con un periodista que rápidamente se hizo viral en redes sociales. La escena ocurrió cuando el capitán albiceleste firmaba autógrafos y saludaba a los hinchas. En medio de la multitud, observó a Manu Gutiérrez, periodista y creador de contenido de la cuenta ManuSportsVE, quien se encontraba en silla de ruedas intentando realizarle una consulta.

Según se observa en el video compartido por el propio comunicador, Messi pidió espacio entre los presentes para poder escuchar con claridad las preguntas del periodista, pese a que ya había atendido a los medios de comunicación en la zona mixta. Gracias a ese gesto, Gutiérrez pudo cumplir uno de los mayores sueños de su carrera: entrevistar al futbolista que admiró desde niño.

Lionel Messi emociona con un gesto hacia un periodista en silla de ruedas: “No tengo palabras”. Foto: Captura de video/@ManuSportsVE

Durante la conversación, consultó a Messi sobre la posibilidad de convertirse en el máximo goleador sudamericano en la historia de los Mundiales. “Nunca me fijé en los récords individuales, simplemente intento conseguir los objetivos a nivel grupal, para el equipo. Vamos partido a partido para hacer lo posible para competir como lo venimos haciendo”, respondió el rosarino.

En la breve entrevista, el capitán argentino también explicó cómo se dio de manera natural su permanencia en la selección cuando muchos pensaban que el Mundial anterior sería el último de su carrera. “El poder jugar este Mundial se dio de forma natural, nunca dejé de competir más allá que fui al Inter de Miami, siempre intenté dar el máximo y sentirme bien. Competí hasta el último día y por suerte puedo estar acá”, señaló.

El emotivo mensaje del periodista para Messi

Horas después, Manu Gutiérrez compartió el video en sus redes sociales acompañado de una extensa reflexión sobre lo que significó la experiencia. “Hay un dicho muy popular que dice: ‘Nunca conozcas a tus héroes’. Una frase que alerta sobre una posible decepción”, comenzó escribiendo.

El periodista explicó que, como muchos jóvenes de su generación, creció admirando a Messi. Sin embargo, su sueño nunca fue obtener una fotografía o un autógrafo, sino entrevistarlo. “Mi sueño no era hacerme una foto con él o un autógrafo, sino poder entrevistarlo y él, como en la cancha, entendió toda la jugada”, relató.

Hay un dicho muy popular que dice: “Nunca conozcas a tus héroes.” Una frase que alerta sobre una posible decepción.



Leo, como muchos de mi generación, fue mi héroe, me hacía feliz verlo a través de una pantalla o en una barajita. Sin embargo, mi sueño no era hacerme una foto con… pic.twitter.com/StKPMqitGw — Маnu Gutiérrez (@ManuSportsVE) June 10, 2026

“Logró verme entre toda la multitud”

En su publicación, Gutiérrez contó que decidió acercarse a la zona donde se encontraban los aficionados luego de no haber sido visto durante la atención a la prensa. “Aclaré mi profesión porque no me vio en la zona mixta, en la cual habló largo y tendido, pero por la altura en la que estoy no me había visto, así que me moví hacia donde estaban los fans”, explicó.

El comunicador recordó que, pese a los empujones y la gran cantidad de personas, mantuvo la esperanza de llamar la atención del campeón del mundo. “No me importó ser empujado ni golpeado, por alguna razón sabía que si me veía me concedería la nota, y así ocurrió”, escribió.

Incluso comparó el momento con algunas de las asistencias más recordadas de Messi durante su carrera. “No sé cómo, pero logró verme y apartó a todos y no me asistió solamente para un gol, sino para dos”, añadió.

La historia concluyó con un mensaje de agradecimiento dirigido directamente al capitán argentino. “Leo, si lees esto… que ya sería demasiado, solo quiero darte las gracias porque no solo diste otra de tus asistencias imposibles, también me hiciste muy feliz con tu generosidad y ver la cara de mis amigos y familia después de esto no tiene precio”.