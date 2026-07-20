Unai Simón vive el momento más importante de su carrera. El arquero de España se proclamó campeón del Mundial 2026 y recibió el Guante de Oro, reconocimiento al mejor portero del torneo, luego de una actuación sobresaliente que fue clave para el título de la selección española.

Además del campeonato, el guardameta de Murgia logró un registro histórico al completar 650 minutos sin recibir un gol, la mayor racha de imbatibilidad registrada en una Copa del Mundo.

El portero español Unai Simón celebra la victoria de España en el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Austria, en Los Ángeles, Estados Unidos, el 2 de julio de 2026. (EFE/EPA/SCOTT STRAZZANTE) / SCOTT STRAZZANTE

Sin embargo, más allá de sus actuaciones bajo los tres palos, fue su comportamiento tras la final lo que terminó conquistando a miles de aficionados en las redes sociales.

El gesto de Unai Simón que se volvió viral

Apenas terminó el encuentro en el que España derrotó a Argentina para quedarse con el título mundial, Unai Simón recorrió a los futbolistas de la Albiceleste para felicitarlos personalmente y mostrarles su respeto tras la derrota.

Las imágenes muestran al arquero acercándose a varios jugadores argentinos, estrechándoles la mano e incluso agachándose para saludarlos, un gesto que fue ampliamente destacado por los hinchas.

En pocas horas, los videos y fotografías comenzaron a viralizarse en distintas plataformas, donde miles de usuarios elogiaron su humildad y espíritu deportivo pese a la euforia por haber conquistado el máximo trofeo del fútbol.

Unai Simon? Un tipazo! pic.twitter.com/PRRVkHb866 — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) July 20, 2026

Un Mundial perfecto para el arquero español

El campeonato de Unai Simón estuvo respaldado por números históricos. Además de ser elegido mejor portero del Mundial, el español estableció una marca de 650 minutos consecutivos sin recibir goles, superando cualquier registro anterior en la historia del torneo.

Su seguridad bajo los palos fue uno de los pilares del equipo dirigido por Luis de la Fuente, que levantó su segunda Copa del Mundo, luego del histórico título conseguido en Sudáfrica 2010.

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