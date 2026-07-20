Guante de Oro y un gesto que dio la vuelta al mundo: la imagen de Unai Simón tras la final. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
Guante de Oro y un gesto que dio la vuelta al mundo: la imagen de Unai Simón tras la final. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
Por Redacción EC

Unai Simón vive el momento más importante de su carrera. El arquero de España se proclamó campeón del Mundial 2026 y recibió el Guante de Oro, reconocimiento al mejor portero del torneo, luego de una actuación sobresaliente que fue clave para el título de la selección española.

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