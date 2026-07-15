Lautaro Martínez celebra la victoria de su selección en el partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina, en Atlanta, Estados Unidos, el 15 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
Lautaro Martínez celebra la victoria de su selección en el partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina, en Atlanta, Estados Unidos, el 15 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
Por Redacción EC

El gol de Lautaro Martínez que selló la victoria de la Selección Argentina sobre Inglaterra y aseguró su presencia en la final del Mundial generó una reacción mundial. El tanto del delantero argentino no solo fue celebrado por los hinchas albicelestes, sino que también quedó registrado en las voces de relatores de diferentes países.

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