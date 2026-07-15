El gol de Lautaro Martínez que selló la victoria de la Selección Argentina sobre Inglaterra y aseguró su presencia en la final del Mundial generó una reacción mundial. El tanto del delantero argentino no solo fue celebrado por los hinchas albicelestes, sino que también quedó registrado en las voces de relatores de diferentes países.

Desde Europa hasta América y África, la definición del atacante de la Scaloneta fue narrada con emoción y distintos estilos, pero con un mismo protagonista: un gol que colocó nuevamente a Argentina en una definición mundialista.

Lautaro Martínez de Argentina anota el gol que pone el 2-1 en el marcador durante el partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina. Foto: EFE/EPA/RONALD WITTEK

Así sonó el gol de Lautaro Martínez en distintos países

Los relatos reunieron las voces de reconocidas emisoras internacionales, que captaron la intensidad del momento en el que Argentina aseguró su clasificación.

Entre los audios aparecen narraciones de:

BBC Radio 5 Live (Reino Unido)

D Sports (Argentina)

RFI Grande (Francia)

FOX Sports (Estados Unidos)

Sveriges Radio P4 (Suecia)

NPO Radio 1 (Países Bajos)

Radio La Red (Argentina)

Uniiq FM (Ghana)

RAI (Italia)

RNE (España)

Cadena 3 (Argentina)

Energia 97 FM (Brasil)

La conquista de Lautaro Martínez se convirtió en uno de esos momentos que trascienden una sola camiseta. El sonido de los relatores mostró cómo una misma jugada puede generar distintas reacciones alrededor del mundo.

El gol que depositó a la Scaloneta en una nueva final de la Copa del Mundo quedó inmortalizado en múltiples idiomas y estilos de narración, confirmando el impacto global de la Selección Argentina.

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