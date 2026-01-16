Ousmane Dembélé, Balón de Oro 2025, fue la gran figura en la golada del PSG (3-0) sobre el Lille por la Ligue 1 de Francia. El extremo marcó un doblete, aunque uno de sus goles es para enmarcar en un cuadro.

El atacante francés firmó un doblete que devolvió al campeón a la senda del triunfo, luego del golpe sufrido a mitad de semana con la eliminación copera frente al París FC. Dembélé puso orden en un equipo necesitado de respuestas y lo reinstaló en la cima, a la espera de lo que ocurra en el duelo entre Lens y Auxerre.

La jugada decisiva llegó pasada la hora de partido. Tras recibir un pase de Désiré Doué en la frontal, Dembélé dejó rivales en el camino y se internó en el área. Con serenidad y técnica, levantó el balón por encima del defensor y del arquero, ligeramente adelantado, para sellar el segundo tanto y sentenciar el encuentro con una definición al alcance de muy pocos.

¡¡¡YA ESTÁ, CIERREN EL PARQUE DE LOS PRÍNCIPES!!! ¡¡DEMBÉLÉ Y UN GOL DIGNO DE BALÓN DE ORO PARA EL 2-0 DE PSG VS. LILLE!!



📺 Mirá la #Ligue1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/yxfvKAtuir — SportsCenter (@SC_ESPN) January 16, 2026

Antes del descanso ya había abierto el marcador. Aprovechó un robo de Senny Mayulu y una asistencia de Vitinha para sacar un remate rasante desde la media luna, ajustado al palo, que dejó sin opciones al portero Berke Özer. En el complemento, su vaselina volvió a encender un partido que parecía adormecido.

El Lille fue perdiendo intensidad y nunca logró discutirle la posesión al PSG. En tiempo añadido, un error defensivo visitante permitió que Bradley Barcola pusiera el tercero y decorara una victoria contundente del conjunto parisino.