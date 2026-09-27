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Resumen

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Cristiano Ronaldo comandará el ataque de Portugal ante Noruega por la Nations League.
Cristiano Ronaldo comandará el ataque de Portugal ante Noruega por la Nations League.
Por Marco Quilca León

Cristiano Ronaldo todavía no había pisado la cancha y ya había protagonizado uno de los momentos más comentados en la previa del Portugal vs. Noruega. A su llegada a Oslo, el delantero portugués se encontró con decenas de aficionados que esperaban verlo, pero fueron unos niños quienes terminaron llevándose un recuerdo que difícilmente olvidarán.

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