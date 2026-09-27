Cristiano Ronaldo todavía no había pisado la cancha y ya había protagonizado uno de los momentos más comentados en la previa del Portugal vs. Noruega. A su llegada a Oslo, el delantero portugués se encontró con decenas de aficionados que esperaban verlo, pero fueron unos niños quienes terminaron llevándose un recuerdo que difícilmente olvidarán.

Los pequeños aguardaban detrás de las vallas de seguridad con camisetas de Cristiano Ronaldo y coreaban su nombre mientras esperaban el arribo de la selección portuguesa. Cuando el autobús llegó, algunos intentaron acercarse al ídolo portugués, aunque fueron rápidamente interceptados por los encargados de seguridad.

Fue entonces cuando apareció el gesto de CR7. Al observar lo que estaba ocurriendo, Cristiano intervino y pidió a los agentes que permitieran que los niños se acercaran. El portugués se tomó fotografías con ellos y también atendió rápidamente a otros aficionados que habían acudido al lugar para recibirlo.

La escena quedó registrada en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales. Los gritos de los hinchas noruegos acompañaron cada movimiento del atacante, quien volvió a comprobar el impacto que genera su figura incluso cuando juega lejos de Portugal. En Oslo, la expectativa por su presencia fue tal que decenas de personas se congregaron desde horas antes para intentar verlo.

الجماهير تردد رونالدو خارج مقر إقامة الفريق ❤️❤️ pic.twitter.com/bohTpYC0zb — موسى (@MousaQi) September 26, 2026

Ahora, toda esa atención se trasladará al césped. Portugal enfrentará este domingo 27 de septiembre a Noruega por la segunda jornada de la UEFA Nations League, en el Ullevaal Stadion de Oslo. El partido tendrá como uno de sus principales atractivos el esperado duelo entre Cristiano Ronaldo y Erling Haaland, dos generaciones distintas de goleadores frente a frente. Ambas selecciones llegan con una victoria en su debut del torneo.

Antes del esperado encuentro con Haaland, Cristiano ya dejó una imagen que trascendió lo deportivo. No necesitó marcar un gol ni celebrar un triunfo: bastó con detenerse unos segundos y hacer posible que unos niños pudieran cumplir el sueño de acercarse a su ídolo.

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