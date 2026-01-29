La inesperada definición del duelo entre Benfica y Real Madrid en la fase de grupos de la Champions League 2025/26 no solo cambió el rumbo del equipo portugués, sino que también tuvo un impacto directo en el Manchester City de Pep Guardiola. El gol histórico del portero Anatoliy Trubin en el tiempo añadido —que puso el 4-2 para el Benfica— obligó a los ingleses a seguir con atención el desarrollo del partido desde el vestuario, ya que un empate del Real Madrid los habría dejado fuera del top 8 en la tabla de posiciones.

Tras confirmarse el tanto, Guardiola no ocultó su nerviosismo por la situación y relató cómo él y su plantilla vivieron el momento con incredulidad: “Gritábamos ¿Dónde vas? cuando el portero salió de su portería”, dijo el técnico sobre el instante en que Trubin se aventuró al área rival en busca del gol decisivo. El entrenador explicó que la reacción se debía al riesgo que implicaba dejar el arco vacío, ya que un contraataque del Madrid podía igualar el marcador y dejar al City fuera de la clasificación automática.

El estratega español también valoró el nuevo formato de la competición, en el que cada encuentro de la fase de liga se siente casi como una final, y reconoció que preferiría no depender de resultados ajenos. A pesar de la tensión vivida, Guardiola celebró la clasificación del City entre los ocho mejores equipos, algo que les permitirá prepararse con más descanso para los próximos compromisos europeos sin pasar por la ronda de playoff.

El dramático desenlace en Lisboa —con el gol de un portero y la eliminación sorpresa del Real Madrid del top 8— subraya la imprevisibilidad de esta edición de la Champions y cómo decisiones inusuales, como enviar al guardameta al ataque en el descuento, pueden tener repercusiones clave para clubes grandes y sus rivales en distintos grupos.