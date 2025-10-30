Flamengo es el primer clasificado a la gran final de la Copa Libertadores 2025 que se jugará el próximo 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima.
Tras dejar en el camino a Racing de Argentina, con un marcador global de 1-0, el ’Mengao’ buscará levantar el trofeo continental, una vez más en nuestra capital.
Apenas finalizada la serie, Flamengo publicó una curiosa imagen, que muchos lo consideran una burla y aquí te lo contamos.
Una semana atrás, tras culminar el encuentro de ida en el Maracaná, el entrenador de Racing, Gustavo Costas, dijo que irían en Lima, compartiendo su convicción de llegar a la gran definición del torneo.
Esto fue aprovechado por las redes sociales del ‘Mengao’ que publicaron una imagen con la estación Lima y una leyenda: ¿Esta, verdad?
Como se recuerda, en 2019 Flamengo derrotó a River Plate en infartante definición y se quedó con el título en aquel año, tras dar vuelta al marcador en los minutos finales del juego.
