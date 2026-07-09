Por Kenyi Peña Andrade

La pasión por el fútbol volvió a dejar una escena que trascendió las fronteras durante el Mundial 2026. En la antesala del partido de Marruecos en Boston, un hincha peruano se robó las miradas al asistir al banderazo de la selección africana con una camiseta muy especial: la histórica número 10 de Boca Juniors que inmortalizó Diego Armando Maradona. El momento fue captado por el diario deportivo Olé y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.