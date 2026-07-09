La pasión por el fútbol volvió a dejar una escena que trascendió las fronteras durante el Mundial 2026. En la antesala del partido de Marruecos en Boston, un hincha peruano se robó las miradas al asistir al banderazo de la selección africana con una camiseta muy especial: la histórica número 10 de Boca Juniors que inmortalizó Diego Armando Maradona. El momento fue captado por el diario deportivo Olé y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Consultado sobre el motivo de su elección, el aficionado explicó que su admiración por las grandes figuras del fútbol va más allá de cualquier nacionalidad. Para él, llevar esa camiseta representa un homenaje a dos de los máximos referentes de este deporte y a una institución que considera única en el continente.

“Personalmente a mí me fascina el fútbol, me fascina grandes ídolos mundiales. Hoy en día Lionel Messi, en su momento, no lo viví, pero si me puedo voltear, el Diego. Boca es el más grande de la historia de América, y verlo cuando se puede es una felicidad para mí”, expresó el hincha peruano en declaraciones recogidas por Olé, dejando en claro la admiración que siente tanto por Lionel Messi como por Diego Maradona.

La imagen no tardó en hacerse viral y despertó cientos de reacciones entre los aficionados. En medio de una fiesta mundialista donde convergen culturas y camisetas de todos los rincones del planeta, la presencia del peruano con la emblemática ’10′ de Maradona recordó que el fútbol también une generaciones, despierta recuerdos imborrables y permite que las leyendas sigan vivas mucho más allá del tiempo y las fronteras.

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