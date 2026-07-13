La brillante actuación de Jude Bellingham en el Mundial 2026 no solo ha despertado elogios en el mundo del fútbol. Tras la clasificación de Inglaterra a las semifinales, las redes oficiales de The Beatles sorprendieron al dedicarle un homenaje al mediocampista del Real Madrid con una simple pero poderosa frase: “Hey Jude”. La publicación se volvió viral en cuestión de minutos y recordó la estrecha relación que el futbolista mantiene, desde hace varios años, con una de las canciones más emblemáticas de la historia de la música.

El vínculo entre Bellingham y la banda de Liverpool tiene un origen evidente. Cada vez que el volante brilla con la selección inglesa o con sus clubes, los aficionados suelen entonar “Hey Jude”, el clásico compuesto por Paul McCartney en 1968. Aunque la canción fue escrita originalmente para Julian Lennon, hijo de John Lennon, la coincidencia con el nombre del futbolista ha convertido el tema en una especie de himno personal. En estadios de Inglaterra, Alemania y ahora también en el Mundial, es habitual escuchar a miles de aficionados reemplazar algunas partes de la letra para rendirle homenaje al mediocampista.

La publicación de The Beatles no hizo más que reforzar esa conexión. El mensaje fue celebrado por miles de hinchas ingleses y también por seguidores de la legendaria banda, que destacaron cómo una canción con más de medio siglo de historia encontró una nueva vida gracias al ascenso de una de las grandes figuras del fútbol mundial. En redes sociales, las imágenes de Bellingham fueron acompañadas por referencias al inolvidable coro de “na-na-na”, uno de los más reconocibles de la música popular.

La publicación de The Beatles en homenaje de Bellingham.

La relación entre el futbolista y “Hey Jude” se ha fortalecido a medida que crecía su protagonismo. Durante la Eurocopa y posteriormente con el Real Madrid, la canción sonó repetidamente en las celebraciones de sus goles y actuaciones decisivas. Ahora, con Inglaterra instalada en las semifinales del Mundial y un duelo de alto voltaje frente a Argentina en el horizonte, el tema vuelve a cobrar fuerza como una banda sonora no oficial de la campaña inglesa.

El homenaje de The Beatles demuestra cómo el deporte y la música pueden cruzarse de manera natural. Bellingham todavía persigue el mayor sueño de su carrera: conquistar un Mundial con Inglaterra. Mientras tanto, cada exhibición del volante viene acompañada por un estribillo que ha trascendido generaciones. Más de cincuenta años después de su lanzamiento, “Hey Jude” encontró un nuevo protagonista, y esta vez no está sobre un escenario, sino en el centro del campo de juego.

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