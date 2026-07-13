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Resumen

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Jude Bellingham es una de las figuras de Inglaterra en el Mundial 2026. (Foto: Agencias)
Jude Bellingham es una de las figuras de Inglaterra en el Mundial 2026. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

La brillante actuación de Jude Bellingham en el Mundial 2026 no solo ha despertado elogios en el mundo del fútbol. Tras la clasificación de Inglaterra a las semifinales, las redes oficiales de The Beatles sorprendieron al dedicarle un homenaje al mediocampista del Real Madrid con una simple pero poderosa frase: “Hey Jude”. La publicación se volvió viral en cuestión de minutos y recordó la estrecha relación que el futbolista mantiene, desde hace varios años, con una de las canciones más emblemáticas de la historia de la música.

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