Lionel Messi continúa demostrando que su impacto en el fútbol estadounidense también se refleja en las cifras económicas. El delantero argentino de Inter Miami encabeza el ranking de los futbolistas mejor pagados de la Major League Soccer (MLS) en 2026.

La actualización salarial publicada por la Asociación de Jugadores de la MLS (MLSPA) este noviembre confirmó el liderazgo del campeón del mundo. Detrás del argentino aparecen Robert Lewandowski, delantero del Chicago Fire, y Antoine Griezmann, de Orlando City.

El informe también dejó un dato llamativo: cinco futbolistas superan la barrera de los US$10 millones en compensación garantizada durante 2026.

¿Cuánto gana Lionel Messi en Inter Miami?

El salario de Lionel Messi alcanza los US$28.333.333 anuales en compensación garantizada, de acuerdo con los registros de la MLSPA.

Esta cifra representa un incremento importante respecto a los US$20.45 millones que figuraban en su remuneración garantizada durante 2025. El argentino tiene un salario base de US$25 millones, al que se suman otros conceptos garantizados contemplados en su contrato, como acuerdos publicitarios o negocios vinculados a su imagen.

Lionel Messi lidera la lista de mejores pagados por lejos de Robert Lewnadowski y Griezmann (Foto: @mls)

La diferencia con el segundo jugador de la clasificación también es considerable. Messi recibe aproximadamente US$8.82 millones más al año que Robert Lewandowski, quien ocupa el segundo lugar.

Los cinco futbolistas mejor pagados de la MLS en 2026

La clasificación salarial reúne a cinco figuras internacionales que superan los US$10 millones anuales de compensación garantizada. Además de Messi, aparecen nombres como Lewandowski, Griezmann, Son Heung-min y Breel Embolo.

Este es el ranking:

1. Lionel Messi (Inter Miami): US$28.33 millones.

2. Robert Lewandowski (Chicago Fire): US$19.51 millones.

3. Antoine Griezmann (Orlando City): US$13.94 millones.

4. Son Heung-min (Los Angeles FC): US$11.15 millones.

5. Breel Embolo (Atlanta United): US$10.81 millones.

Lionel Messi leads MLS salaries as five players break the $10m barrier 🤑 https://t.co/yCGo6vPgiz — GOAL (@goal) November 20, 2026

La MLS aumenta su inversión en salarios durante 2026

Las cifras también reflejan el crecimiento de la inversión económica de los clubes estadounidenses para atraer futbolistas de reconocimiento internacional.

De acuerdo con la actualización de la MLSPA, la compensación garantizada total de los jugadores alcanzó los US$724.5 millones, un incremento del 14.8% respecto a los US$631 millones registrados en mayo de 2026.

Además, el campeonato cuenta con 150 futbolistas que reciben al menos un millón de dólares en compensación garantizada.

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