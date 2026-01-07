Damián Díaz, volante argentino de 39 años, tendrá un nuevo capítulo en el fútbol ecuatoriano y esta vez será en el Guayaquil City. En su presentación, además de estar emocionado por presentarse ante el público como nuevo jugador, también cometió un insólito blooper.

Damián Díaz - Barcelona (ECU) - 83.000 dólares. (Foto: Getty Images)

El cuadro ecuatoriano realizó la clásica bienvenida a sus refuerzos: firmar pelotas y que sean pateadas a la tribuna para los aficionados. Sin embargo, cuando llegó el momento de Damián Díaz, la dirección no estuvo precisa.

El primer pelotazo pateado por el volante no fue hacia la tribuna, sino contra uno de los empleados del club que se encontraban cerca del campo de juego. El golpe le cayó en la zona abdominal y le sacó carcajadas a más de uno, incluyendo a Díaz.

El futbolsita rosarino intentó sobrepasar la situación y luego de las risas continuó con la dinámica. Por tanto, continuó tirando los siguientes balones hacia las gradas y esta vez con mejor dirección.