La rivalidad forjada por sus duelos en los partidos entre Alemania y Holanda y entre el Bayern y el Ajax hizo aún mayor su leyenda: Beckenbauer y Cruyff, los dos íconos de esa mítica final de la Copa del Mundo de 1974, esconden secretos atesorados únicamente en la memoria o la imaginación debido a las limitaciones tecnológicas de esos tiempos.

Verlos, contemplarlos, disfrutarlos a través de la caja mágica de la televisión era una hazaña por el poco material filmográfico. Sin embargo, gracias a la FIFA en estos tiempos de inteligencia artificial y de mejora computarizada, podemos disfrutar de una pequeña joya de 17 segundos en Múnich.

En aquella final Cruyff llegaba como el genio responsable de la autenticidad y ejecución de la Naranja Mecánica. En frente estaba el liderazgo y jerarquía de Beckenbauer. Un duelo entre el medicampo ofensivo y la defensa central para la historia.

POV: Admin walking out at the 1974 FIFA World Cup Final! 🔥 pic.twitter.com/4mIJmoEMHX — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2024

El duelo, inovidable, se resume así: Cruyff genera el penal y Johan Neeskens, recientemente fichado por elBarcelona, abrió la cuenta al minuto 2. Otros dos símbolos, Paul Breitner y Gerd Müller, remontaron para Alemania en los minutos 25 y 43 respectivamente.

Hoy tenemos en alta definición los segundos previos a ese duelo. Gracias a la FIFA, 17 segundos del momento en que Beckenbauer y Cruyff protagonizan el sorteo para la elección de cancha, se pueden ver nítidamente, en lo que ya es una pieza de colección y arte.

Una última curiosidad: también puede aprecisarse con detenimiento a la pelota Telstar de adidas utilizada en ese Mundial y en el anterior en México 70.

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