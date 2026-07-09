Por José Antonio Bragayrac

La rivalidad forjada por sus duelos en los partidos entre Alemania y Holanda y entre el Bayern y el Ajax hizo aún mayor su leyenda: Beckenbauer y Cruyff, los dos íconos de esa mítica final de la Copa del Mundo de 1974, esconden secretos atesorados únicamente en la memoria o la imaginación debido a las limitaciones tecnológicas de esos tiempos.

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