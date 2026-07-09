La rivalidad forjada por sus duelos en los partidos entre Alemania y Holanda y entre el Bayern y el Ajax hizo aún mayor su leyenda: Beckenbauer y Cruyff, los dos íconos de esa mítica final de la Copa del Mundo de 1974, esconden secretos atesorados únicamente en la memoria o la imaginación debido a las limitaciones tecnológicas de esos tiempos.
La rivalidad forjada por sus duelos en los partidos entre Alemania y Holanda y entre el Bayern y el Ajax hizo aún mayor su leyenda: Beckenbauer y Cruyff, los dos íconos de esa mítica final de la Copa del Mundo de 1974, esconden secretos atesorados únicamente en la memoria o la imaginación debido a las limitaciones tecnológicas de esos tiempos.
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Verlos, contemplarlos, disfrutarlos a través de la caja mágica de la televisión era una hazaña por el poco material filmográfico. Sin embargo, gracias a la FIFA en estos tiempos de inteligencia artificial y de mejora computarizada, podemos disfrutar de una pequeña joya de 17 segundos en Múnich.
En aquella final Cruyff llegaba como el genio responsable de la autenticidad y ejecución de la Naranja Mecánica. En frente estaba el liderazgo y jerarquía de Beckenbauer. Un duelo entre el medicampo ofensivo y la defensa central para la historia.
El duelo, inovidable, se resume así: Cruyff genera el penal y Johan Neeskens, recientemente fichado por elBarcelona, abrió la cuenta al minuto 2. Otros dos símbolos, Paul Breitner y Gerd Müller, remontaron para Alemania en los minutos 25 y 43 respectivamente.
Hoy tenemos en alta definición los segundos previos a ese duelo. Gracias a la FIFA, 17 segundos del momento en que Beckenbauer y Cruyff protagonizan el sorteo para la elección de cancha, se pueden ver nítidamente, en lo que ya es una pieza de colección y arte.
Una última curiosidad: también puede aprecisarse con detenimiento a la pelota Telstar de adidas utilizada en ese Mundial y en el anterior en México 70.
SOBRE EL AUTOR
Es subeditor de Deporte Total y contenido transversal del diario El Comercio. Fue Jefe de la Zona Deportiva de Grupo El Comercio. Se inició como periodista en el 2009 en diario Correo. Ha sido editor digital, editor general y director periodístico del diario EL BOCÓN, también editor general de diario DEPOR. Enviado especial al Mundial Brasil 2014. Ver más