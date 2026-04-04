Racing dejó escapar una ocasión clave en el clásico de Avellaneda luego de que Adrián “Maravilla” Martínez desperdiciara un penal en el primer tiempo, en una jugada que terminó marcando el desarrollo del encuentro ante Independiente. El delantero intentó definir con sutileza, pero su remate se fue por encima del travesaño, generando sorpresa en el estadio.

La ejecución, lejos de pasar desapercibida, provocó la reacción inmediata de los jugadores rivales, quienes no dudaron en recriminarle la decisión. El ambiente se tensó rápidamente y derivó en un breve altercado cerca del banco de suplentes, lo que obligó a detener el juego por algunos minutos hasta que la situación fue controlada.

Pese al error, Racing mantuvo el dominio durante varios pasajes del partido y generó las ocasiones más claras, aunque volvió a evidenciar falta de eficacia en los metros finales. Esa falta de contundencia terminó pasándole factura, ya que Independiente aprovechó su momento en el tramo decisivo para quedarse con la victoria.

¡¡¡INCREÍBLE!!! ¡¡MARAVILLA MARTÍNEZ LA QUISO PICAR Y ERRÓ EL PENAL DE RACING VS. INDEPENDIENTE!! Y LOS JUGADORES DEL ROJO LO FUERON A BUSCAR...



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Tras el encuentro, el técnico Gustavo Costas evitó cargar responsabilidades sobre su delantero y optó por respaldarlo públicamente. El entrenador destacó la trayectoria goleadora de Martínez y su importancia en el equipo, minimizando el fallo desde los doce pasos en un contexto de alta presión.

En esa línea, el DT remarcó que el atacante ha demostrado su capacidad a lo largo de su carrera y pidió no reducir su rendimiento a una sola acción. Para Costas, el episodio forma parte del juego y no modifica la confianza en uno de los futbolistas más determinantes de su plantel.