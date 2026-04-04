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El insólito penal que ‘Maravilla’ Martínez desperdició en el clásico de Avellaneda | VIDEO
El insólito penal que ‘Maravilla’ Martínez desperdició en el clásico de Avellaneda | VIDEO
Por Redacción EC

Racing dejó escapar una ocasión clave en el clásico de Avellaneda luego de que Adrián “Maravilla” Martínez desperdiciara un penal en el primer tiempo, en una jugada que terminó marcando el desarrollo del encuentro ante Independiente. El delantero intentó definir con sutileza, pero su remate se fue por encima del travesaño, generando sorpresa en el estadio.

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