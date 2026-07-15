Aunque la selección peruana no logró clasificar al Mundial 2026, los colores blanquirrojos siguen presentes en Estados Unidos gracias a sus hinchas más fieles. Uno de ellos es Ezequiel Jonas, conocido por todos como el popular ‘Israelita’, quien volvió a acompañar la máxima fiesta del fútbol con el mismo entusiasmo de siempre. Desde dicha tierra, su mensaje fue más allá de un simple resultado y estuvo cargado de unidad y respeto en la antesala de la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

Con la serenidad que lo caracteriza, el emblemático aficionado dejó una reflexión sobre el verdadero significado del deporte. “Lo más importante es que el fútbol sea símbolo de paz entre todos los países. Hay muchas cosas que realmente no deben haber. Que los dos se maten en la cancha y nada más”, expresó a ‘Olé’, recordando que la pasión por este deporte debe vivirse únicamente dentro del terreno de juego y nunca fuera de él.

Cuando fue consultado sobre qué selección alentará en uno de los partidos más esperados del torneo, el hincha peruano no dudó en responder. “Ya lo hemos demostrado en Las Malvinas, apoyo a Argentina, somos Sudamérica”, afirmó, dejando claro que, para él, el sentimiento de hermandad entre los países de la región pesa más que cualquier rivalidad futbolística.

Las palabras del ‘Israelita’ volvieron a conquistar a los aficionados, que desde hace años lo reconocen como uno de los rostros más representativos de la hinchada peruana. Aunque Perú no forma parte de las semifinales, su presencia demuestra que la pasión no entiende de clasificaciones y que el fútbol también puede ser un espacio para promover la paz, el respeto y la unión entre los pueblos.

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