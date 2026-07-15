Por Kenyi Peña Andrade

Aunque la selección peruana no logró clasificar al Mundial 2026, los colores blanquirrojos siguen presentes en Estados Unidos gracias a sus hinchas más fieles. Uno de ellos es Ezequiel Jonas, conocido por todos como el popular ‘Israelita’, quien volvió a acompañar la máxima fiesta del fútbol con el mismo entusiasmo de siempre. Desde dicha tierra, su mensaje fue más allá de un simple resultado y estuvo cargado de unidad y respeto en la antesala de la semifinal entre Argentina e Inglaterra.