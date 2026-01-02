La selección de Argelia volvió a llamar la atención en la Copa Africana de Naciones 2025-26 por su estilo de juego asociativo y la calidad técnica de sus jugadores, que fueron comparados incluso con el toque de selecciones como Brasil. En un video que circuló en redes y fue destacado por medios deportivos, los argelinos se exhibieron con un buen manejo de balón durante el calentamiento.
El conjunto norteafricano, dirigido por Vladimir Petković, ratificó su dominio en el Grupo E de la competencia continental al asegurar tres victorias consecutivas, incluyendo un sólido triunfo por 3-1 frente a Guinea Ecuatorial en su último compromiso de fase de grupos.
Con un plantel profundo que permitió incluso rotar jugadores sin perder eficacia, Argelia aseguró el primer lugar de su zona y se clasificó a los octavos de final con confianza y dinámica colectiva, mostrando potencial tanto en ataque como en la circulación del balón.
La destacada actuación técnica y el estilo de toque de los argelinos no solo les valió resultados, sino también elogios de aficionados y especialistas, que celebraron la mezcla de talento individual y cohesión táctica de los Zorros del Desierto en esta edición de la Copa Africana.