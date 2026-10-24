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Resumen

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Por Marco Quilca León

Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista en Arabia Saudita, aunque esta vez no solo por su capacidad goleadora. Después del triunfo de Al Nassr por 3-1 frente a Al Faisaly, el delantero portugués tuvo un gesto con su compañero Abdullah Al-Hamdan que rápidamente llamó la atención en las redes sociales: rechazó el premio al mejor jugador del partido y llevó de la mano al atacante saudí para que lo recibiera.

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