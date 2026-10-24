Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista en Arabia Saudita, aunque esta vez no solo por su capacidad goleadora. Después del triunfo de Al Nassr por 3-1 frente a Al Faisaly, el delantero portugués tuvo un gesto con su compañero Abdullah Al-Hamdan que rápidamente llamó la atención en las redes sociales: rechazó el premio al mejor jugador del partido y llevó de la mano al atacante saudí para que lo recibiera.

El momento ocurrió durante la ceremonia de premiación. Aunque Cristiano había sido reconocido como el MVP tras anotar uno de los goles de su equipo, consideró que su compañero también merecía el galardón por su actuación. Por ello, se acercó a Al-Hamdan, lo acompañó hasta el lugar de la entrega y le cedió el trofeo, antes de posar junto a él para una fotografía. La escena fue compartida ampliamente por los aficionados.

La decisión tuvo un motivo futbolístico. Al-Hamdan abrió el marcador a los cuatro minutos y también participó en la tercera anotación de Al Nassr, al asistir al brasileño Ângelo Gabriel. Su aporte fue determinante para sellar una victoria que permitió al equipo saudí sumar tres puntos importantes en la lucha por los primeros lugares de la Saudi Pro League.

😅🇸🇦 EL GESTO DE CRISTIANO RONALDO El Bicho llevó de la mano a Al-Hamdan para que le entregaran el premio al MVP del partido. https://t.co/AwbhNUQQll — Pablo Giralt (@giraltpablo) October 23, 2026

Cristiano, por su parte, también dejó su huella en el encuentro. El portugués marcó a los 49 minutos con un remate de cabeza tras un balón enviado por João Félix, alcanzó los 982 goles en su carrera profesional y quedó a solo 18 de llegar a los 1.000. Sin embargo, el registro goleador pasó a un segundo plano durante la premiación, cuando decidió compartir el reconocimiento con su compañero.

El gesto se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la jornada y mostró una faceta distinta del capitán de Al Nassr. En una carrera marcada por los récords y los premios individuales, Cristiano eligió ceder el protagonismo a Al-Hamdan, quien tuvo una participación decisiva en el triunfo. Una escena que fue celebrada por los hinchas y que acompañó otra jornada especial para el delantero portugués.

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