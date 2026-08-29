Por Marco Quilca León

Hubo un instante, cuando el reloj superaba los 90 minutos, en el que Argentina estaba eliminada del Mundial 2026. Egipto ganaba, defendía con el corazón y soñaba con una clasificación histórica a los cuartos de final. En las tribunas había lágrimas, abrazos y una sensación difícil de explicar: los ‘Faraones’, un país que nunca había ganado un partido mundialista hasta Rusia 2018, estaban a segundos de firmar la mayor hazaña de su historia.

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