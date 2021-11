La serie All or Nothing, producida por Amazon, continúa dejando clips para el recuerdo sobre la campaña de la Juventus en la Champions League 2020-21. En esta ocasión, se ha filtrado un clip en el que se observa a Cristiano Ronaldo llorando en el vestuario del cuadro italiano tras la eliminación frente al Porto. Como se conoce, CR7 también fue protagonista de un video en el que se observa criticando a todos sus compañeros y a Andrea Pirlo por sus actuaciones en la Liga de Campeones.

La temporada pasada, los italianos quedaron fuera de la Champions League en octavos de final. De forma sorpresiva, el Porto los dejó fuera de la competición fetiche de CR7 tras derrotarlos por 2-1 en Portugal y caer 2-3 en Turín, avanzando por el gol de visitante.

Tras ello, la relación entre Cristiano Ronaldo y Juventus terminó devastada. Se especuló que CR7 no continuaría en la institución, puesto que no consiguieron llegar lejos en la Champions.

Después de su salida, rumbo al Manchester United, Amazon estrenó el capítulo de la Juventus en la serie All or Nothing. Ahí se pudo apreciar un encontrón en el vestuario del cuadro italiano entre CR7 y Juan Cuadrado. Un día después, se filtró un video en el que se observa al portugués llorando tras la eliminación de la Liga de Campeones.

Más imágenes de Cristiano en el documental Juventus All or Nothing en el día que fueron eliminados de la Champions. pic.twitter.com/dY2yTg0vYg — JorgeBenítez (@benitez_31) November 26, 2021

Números de Cristiano Ronaldo en Juventus

CR7 jugó 134 partidos con la ‘Vieja Señora’ y anotó 101 goles. Además, logró levantar los títulos de Serie A (2), Supercopa de Italia (2) y Copa de Italia (1).

Conforme a los criterios de Saber más