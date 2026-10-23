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Resumen

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El mediocampista brasileño no pudo contener las lágrimas tras la derrota ante Estudiantes de La Plata en penales. (Foto: Agencias)
El mediocampista brasileño no pudo contener las lágrimas tras la derrota ante Estudiantes de La Plata en penales. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

La eliminación de Flamengo de la Copa Libertadores dejó una imagen que reflejó el dolor de una noche difícil para el equipo brasileño. Lucas Paquetá, uno de los futbolistas que falló su disparo en la tanda de penales ante Estudiantes de La Plata, rompió en llanto en la zona mixta del Maracaná mientras intentaba explicar su frustración por no haber podido ayudar a su equipo a alcanzar la final del torneo continental.

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