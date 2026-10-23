La eliminación de Flamengo de la Copa Libertadores dejó una imagen que reflejó el dolor de una noche difícil para el equipo brasileño. Lucas Paquetá, uno de los futbolistas que falló su disparo en la tanda de penales ante Estudiantes de La Plata, rompió en llanto en la zona mixta del Maracaná mientras intentaba explicar su frustración por no haber podido ayudar a su equipo a alcanzar la final del torneo continental.

“Tristeza total. Hice mi máximo esfuerzo, pero fallé cuando no podía fallar. Duele mucho”, expresó el mediocampista, visiblemente afectado. Paquetá también reconoció que se había preparado especialmente para ese momento, pero que no logró responder como esperaba. “Es intentar asimilarlo, ni siquiera sé qué decir. Pedir disculpas a la Nación”, añadió en referencia a la hinchada rojinegra.

El brasileño fue uno de los tres jugadores de Flamengo que no pudieron convertir en la definición desde los doce pasos. El arquero uruguayo Fernando Muslera se convirtió en el héroe de Estudiantes al detener los remates de Jorginho, Paquetá y Bruno Henrique. El equipo argentino terminó imponiéndose por 3-2 en la tanda, después de que ambos encuentros de la semifinal finalizaran 0-0.

😳🇧🇷 Paquetá SE LARGÓ A LLORAR en plena zona mixta después de errar su penal. https://t.co/EtuCnqVpsL — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 23, 2026

La frustración fue mayor porque Flamengo jugó buena parte del segundo tiempo con un futbolista más, tras la expulsión de un jugador de Estudiantes. Sin embargo, el conjunto dirigido por Leonardo Jardim no consiguió romper el empate ni aprovechar su superioridad numérica. Paquetá reconoció que el equipo estuvo ansioso en los metros finales y que le faltó tranquilidad para definir las jugadas.

Con la eliminación, Flamengo se quedó sin la posibilidad de disputar una nueva final de la Libertadores, mientras que Estudiantes se enfrentará a Palmeiras por el título el próximo 28 de noviembre, en Montevideo. Para Paquetá, la noche terminó entre lágrimas y disculpas, aunque también con la intención de seguir trabajando: el mediocampista recordó que el equipo todavía tiene el Campeonato Brasileño como objetivo para cerrar la temporada.

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