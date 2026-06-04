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‘Rip The Script’: el comercial de Nike para el Mundial 2026 que reúne a las mayores estrellas del planeta. Foto: Nike
‘Rip The Script’: el comercial de Nike para el Mundial 2026 que reúne a las mayores estrellas del planeta. Foto: Nike
Por Redacción EC

A pocos días del Mundial 2026, Nike decidió elevar la expectativa con una producción cinematográfica que ya genera impacto global. Bajo el nombre de ‘Rip The Script’, la marca deportiva lanzó un comercial repleto de estrellas del deporte, la música, el entretenimiento y la cultura pop.

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