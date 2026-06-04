A pocos días del Mundial 2026, Nike decidió elevar la expectativa con una producción cinematográfica que ya genera impacto global. Bajo el nombre de ‘Rip The Script’, la marca deportiva lanzó un comercial repleto de estrellas del deporte, la música, el entretenimiento y la cultura pop.

El anuncio apuesta por una narrativa donde el fútbol es el eje principal, acompañado por una puesta en escena cargada de referencias culturales y apariciones inesperadas.

Un desfile de estrellas del fútbol mundial

El spot reúne a algunas de las máximas figuras del fútbol internacional, combinando leyendas consolidadas con referentes de la nueva generación.

Entre los nombres más destacados aparecen Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Erling Haaland, Zlatan Ibrahimović, Federico Valverde, Bruno Fernandes, Virgil van Dijk, Nico Williams, Raúl Jiménez y Jorge Campos.

Nike lanza ‘Rip The Script’: el comercial viral del Mundial 2026 con estrellas del fútbol, NBA y la música. Foto: Nike

También destaca la presencia de Alexia Putellas, una de las futbolistas más influyentes del mundo actual, reforzando el enfoque global de la campaña.

De LeBron James a LISA: el crossover que conquistó las redes

Uno de los factores que impulsó la viralización del comercial fue la mezcla de disciplinas y personalidades fuera del fútbol.

Kim Kardashian en el comercial de Nike: Rip the Script. Foto: Nike

Nike incorporó a LeBron James, Serena Williams y Travis Scott, además de celebridades internacionales como Kim Kardashian, Young Miko y LISA, estrella global del K-pop.

A esto se suma la aparición del actor Jason Sudeikis interpretando nuevamente a Ted Lasso, personaje que se convirtió en un fenómeno cultural más allá de la televisión.

La Copa del Mundo 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, representa uno de los mayores escenarios comerciales y deportivos del planeta, motivo por el cual las marcas comenzaron a activar campañas de alto impacto.

‘Rip The Script’ apunta a eso: unir generaciones, deportes y culturas bajo una narrativa global que conecta con distintas audiencias y multiplica su alcance digital.

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