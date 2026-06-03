Un mural dedicado a Lionel Messi, inaugurado recientemente en Berazategui, logró captar la atención de miles de usuarios en redes sociales y finalmente llegó hasta el propio capitán argentino. La respuesta del campeón del mundo fue el momento más esperado por quienes impulsaron el proyecto y terminó transformando la obra en un nuevo punto de encuentro para vecinos e hinchas.

Después de semanas de difusión y repercusión digital, el objetivo principal de los creadores finalmente se cumplió: que Messi viera el homenaje.

Lionel Messi envió un mensaje a los creadores de un mural en su honor y emocionó a los hinchas. Foto: X

A través de un video, el capitán argentino envió un mensaje especial dirigido a quienes hicieron posible la obra. “Hola, chicos. Bueno, nada, quería mandar este video para agradecerles lo que hicieron, por el dibujo, por cómo lo hicieron”, expresó Messi.

La reacción rápidamente se viralizó y generó miles de comentarios entre hinchas argentinos y seguidores del futbolista alrededor del mundo.

¿Cómo nació el mural de Messi que conquistó las redes sociales?

La obra fue impulsada por Federico Merodo junto al muralista local Leonel García y está ubicada sobre la avenida Mitre 1368, en Berazategui. Según contó Merodo, la idea nació a comienzos de este año cuando ambos decidieron unir esfuerzos para concretar un homenaje a gran escala.

“Esta idea surge porque yo quería realizar un mural junto a Leonel. En febrero de este año él me presentó la idea, yo tenía el espacio y me cebé. Nos juntamos dos personas que sueñan y concretan ideas, algo difícil de conseguir”, explicó.

Para desarrollar el proyecto se construyó especialmente una estructura de seis metros de ancho por cinco metros y medio de altura en un predio que anteriormente funcionaba como estación de servicio.

Dos chicos hicieron un mural de Messi en Berazategui, y el mismísimo Leo les MANDÓ UN VIDEO AGRADECIÉNDOLES.



"LE IBA A DAR UN LIKE O ALGO DE ESO, PERO PREFERÍ DECIRLES ESTO POR VIDEO".



La reacción de ellos sin poder creerlo... 🥺🇦🇷pic.twitter.com/g6v0JFUiyc — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 3, 2026

Los trabajos comenzaron en marzo y demandaron largas jornadas diarias hasta completarse oficialmente el 28 de mayo.

Con la difusión en redes sociales, la obra empezó a circular entre figuras ligadas al fútbol y al espectáculo. Entre quienes reaccionaron aparecieron nombres como Sergio Agüero, Nicolás Vázquez, Sergio Romero, Darío Benedetto y Nicolás Tagliafico.

Sin embargo, la mayor recompensa para los creadores fue recibir el reconocimiento del propio homenajeado.

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