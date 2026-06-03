Resumen

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El delantero argentino Lionel Messi, número 10, reacciona durante el partido de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Venezuela en el estadio Mas Monumental de Buenos Aires, el 4 de septiembre de 2025. (Foto de Luis ROBAYO / AFP)
El delantero argentino Lionel Messi, número 10, reacciona durante el partido de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Venezuela en el estadio Mas Monumental de Buenos Aires, el 4 de septiembre de 2025. (Foto de Luis ROBAYO / AFP)
/ LUIS ROBAYO
Por Redacción EC

Un mural dedicado a Lionel Messi, inaugurado recientemente en Berazategui, logró captar la atención de miles de usuarios en redes sociales y finalmente llegó hasta el propio capitán argentino. La respuesta del campeón del mundo fue el momento más esperado por quienes impulsaron el proyecto y terminó transformando la obra en un nuevo punto de encuentro para vecinos e hinchas.

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