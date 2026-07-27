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Resumen

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Quién es Facundo Herrera, el juvenil que atrajo todas las miradas en la previa ante Riestra.
Quién es Facundo Herrera, el juvenil que atrajo todas las miradas en la previa ante Riestra.
Por Marco Quilca León

La dura derrota de Boca Juniors por 3-0 frente a Deportivo Riestra dejó pocas noticias positivas para el conjunto xeneize. Sin embargo, en la previa del encuentro hubo un protagonista inesperado. Se trata de Facundo Herrera, juvenil de 19 años que recibió su primera convocatoria al plantel profesional y que rápidamente se convirtió en tendencia por su asombroso parecido físico con Mick Jagger, el legendario vocalista de The Rolling Stones.

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