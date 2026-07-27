La dura derrota de Boca Juniors por 3-0 frente a Deportivo Riestra dejó pocas noticias positivas para el conjunto xeneize. Sin embargo, en la previa del encuentro hubo un protagonista inesperado. Se trata de Facundo Herrera, juvenil de 19 años que recibió su primera convocatoria al plantel profesional y que rápidamente se convirtió en tendencia por su asombroso parecido físico con Mick Jagger, el legendario vocalista de The Rolling Stones.

Conocido en las divisiones menores como el “Jagger de Boca”, Herrera fue una de las sorpresas de la lista elaborada por el técnico Rodolfo Arruabarrena. Aunque finalmente no sumó minutos, el mediocampista vivió una jornada inolvidable al compartir por primera vez la concentración y el calentamiento con las principales figuras del club, dando un paso importante en su sueño de consolidarse en Primera División.

Antes del inicio del partido, las cámaras captaron al juvenil disfrutando del calentamiento con una llamativa naturalidad. Herrera se la pasó ejecutando rabonas junto a sus compañeros, dejando destellos de su calidad técnica y provocando los aplausos de los hinchas presentes. Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales, donde muchos destacaron tanto su habilidad con el balón como su enorme parecido con el icónico músico británico.

En su primera convocatoria en la Primera de Boca, JAGGER Herrera será suplente ante Riestra y realiza la entrada en calor a puro lujo: ¡Como están esas rabonas, pibe! pic.twitter.com/1Lz9c2yMny — SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026

La historia de Herrera ya era conocida entre los seguidores de Boca. Formado en las divisiones inferiores del club, fue una de las piezas importantes del equipo juvenil que conquistó títulos en las categorías menores. Su apodo nació hace varios años por sus facciones, el cabello y la sonrisa que recuerdan inevitablemente al líder de The Rolling Stones, una comparación que él mismo ha tomado con humor y que hoy lo acompaña en cada paso de su carrera.

Aunque el debut oficial deberá esperar, la primera convocatoria representa un premio al crecimiento de un futbolista que viene destacando en las inferiores xeneizes. Facundo Herrera todavía no sabe cuándo llegará su estreno en Primera, pero ya consiguió algo poco habitual: captar todas las miradas incluso antes de ingresar al campo. Entre rabonas, sonrisas y comparaciones con Mick Jagger, el juvenil vivió un día que difícilmente olvidará.

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